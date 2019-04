KOMENTAR: Vnovič za las

Liverpool, ki lovi, je bil prepričljiv, Manchester City, ki beži, pa komaj - vsaj navidezno. 36. krog v angleškega prvenstvai na vrhu ni prinesel sprememb, pod njim pa tudi ne. Poraza Tottenhama in Arsenala sta še eno priložnost za popravek sezonskega vtisa ponudila Chelseaju, ki spet ni igral kaj prida, a se je uspel zadržati na slavnem četrtem mestu.

Bernardo Silva FOTO: AP

Po tem, ko je v petek zvečer Liverpoolprerešetal mrežo že izpadlega Huddersfielda - previdno recimo, da je naš Jon Gorenc Stanković, branilec Huddersfielda, zakrivil le enega od petih domačih zadetkov -, so bile vse oči uprte v nedeljsko merjenje moči med Burnleyjem in Manchester Cityjem. Favorizirani, a na začetku zelo nervozni gostje so zmagali tesno, a zasluženo, saj so pričakovano prevladovali pretežni del dvoboja. Burnleyjev bunker, ki je pred tednom pogojno zdržal Chelseajev pritisk na Stamford Bridgeu, se je tokrat popustil pred nizom Cityjevih napadalskih valov. Strelec edinega, res “pocarskega”, zadetka na srečanju - tega je potrdila šele video asistenca - je bil zimzeleno zanesljivi argentinski golgeter Sergio Aguero. Tako dve tekmi pred koncem Premier ligi City ostaja v najboljšem položaju za drugo zaporedno osvojitev naslova. Glede na to, da ima njegov neposredni tekmec zanj Liverpool ta in še prihodnji teden težki preizkušnji v polfinalu Lige prvakov, je še toliko bolj verjetno, da bo ekipa Pepa Guardiola prvaško titulo osvojila znova.

David de Gea FOTO: AP

Derbi na Old Traffordu, ki tudi nepristranske gledalce ni posebej razvedril, bi najbrž dobil domači Manchester United, toda napaka njihovega vratarja Davida De Geeje Chelseaju pomagala do izenačenja. Na vseh trinajstih zadnjih nastopih je Manchester United prejel vsaj po en zadetek. To pa je statistika, ki omembi najbogatejšega in najbolj trofejnega angleškega kluba ni bila dodana že dobri dve desetletji. United ostaja na šesti poziciji. S šestim porazom v zadnjih desetih tekmah se je moral sprijaznitiTottenham. Še več. Njihov najbližji sosed West Ham je postal prvi klub, ki je uspel zmagati na novem White Hart Laneu. Zadetek Mihaela Antoniapa bo ostal v arhivih kot prvi, ki ga je v prenovljenem Tottenhamovemdomu zabila gostujoča ekipa. Pri gostih je blestel marljivi francoski centralni branilec, včasih pa celo vezist,Issa Diop.

Manchester United in Chelsea sta se na Old Traffordu razšla brez zmagovalca. FOTO: AP