KOMENTAR: Zdaj vodi Liverpool!

Chelsea je spet ukanil ekipo Pepa Guardiole. Sobotni derbi na londonskem zahodu je bil brutalen. V prvem delu predvsem za navijače domačih, ki so ob komaj verjetni hitrosti Cityjevih akcij obupavali že v trenutkih, ko se je žoga približevala robu njihovega kazenskega prostora. Pri gostih sta sicer manjkala ključna ofenzivca Kevin de Bruyne, še prej pa Sergio Agüero. Toda tih nastop je imel tudi najbolj bistri Cityjevec David Silva. Pa vendarle je bila prevlada gostov popolna.

TEKMA

Na nasprotni strani so zagreti domačini svojo mrežo plansko reševali z zadnjimi napori. Eden Hazard je osamljen v napadu Chelseaja krilil z rokama in se spraševal: "Kaj mi je sploh storiti?" A ko je minuto pred odmorom odlični David Luiz z dolgo podajo zanetil prvi resni protinapad, sedečih na tribunah Stamford Bridga ni bilo več. S trinajstih metrov je na Hazardovo podajo pod prečnik neubranljivo zabil N'Golo Kante. V nadaljevanju je igra gostov venela. Chelsea je vodstvo preko brazilskega branilca Luiza kmalu povišal, nato pa prednost brez posebnih problemov ohranil do konca.

Guardiola po tekmi ni ovinkaril: "Čestitam Chelseaju za čisto zmago. Mi smo igrali perfektno, toda na ravni, ki je enaka tisti v Ligi prvakov, pogosto tudi to ni dovolj za uspeh."

TEKMA

Že pred tem je Liverpool v gosteh visoko porazil Bournemouth. Tri gole je na svoj račun dodal Mohamed Salah. Liverpoolov nedeljski nasprotnik bo Manchester United, ki je v soboto z lahkoto odpravil zadnjeuvrščeni Fulham. Romelu Lukaku je mrežo na Old Traffordu zadel prvič po osmih mesecih.

Med tednom je v Angliji zelo odmevala bizarna izjava Jorgeja Mendesa, zastopnika Unitedovega trenerja Joseja Mourinha, da njegov varovanec na čelu rdečih vragov uživa in da so v klubu zadovoljni z njegovim delom. To je tako, kot bi mama razredničarki sporočila, da njen neukrotljiv otrok v šoli blesti. Kaj? Visoka zmaga premočnega Uniteda nad bledim ekipo z najslabšo obrambo v ligi ni bila vprašljiva. Pomisleki pa ostajajo, zakaj take politične manevre v namišljenem ‒ ali pač dejanskem ‒ prerekanju s svojim delodajalcem uporablja Mourinho. Eden od razlogov za to bi bil lahko Portugalčev strah pred lastno senco. Drugi je bližajoči se prestopni rok, med katerim bi se, po Mourinhovo, Manchester United moral še dodatno kadrovsko okrepiti. A Unitedove zdrahe zaenkrat prepustimo času.

V zadnjih dveh derbijih odlični Arsenal je proti Huddersfieldu igral slabo in skoraj brez nabojev. Domačo kožo je šele pred koncu z edinim zadetkom na srečanju rešil Urugvajec Lucas Torreira. Tottenham je bil precej bolj suveren ob gostovanju v Leicestru. Strelca za Spurse sta bila Son Heung-min in Dele Alli.

Tottenham bo v torek na "misji nemogoče". Za napredovanje v Ligi prvakov mora v gosteh premagati Barcelono. Za priključitev kluboma iz Manchestra, ki sta si že zagotovila nastop med 16 najboljšimi na celini, pa mora istočasno Liverpool doma odpraviti Napoli.