Komentator po blamaži BiH: To je sramota, adijo!

Reprezentanca Bosne in Hercegovine je na četrti tekmi kvalifikacij za EURO 2024 doživela že tretji poraz. Na domačih tleh so klonili proti reprezentanci Luksemburga (0:2), ki se na Fifini lestvici nahaja na skromnem 91. mestu, s tem pa med bosansko nogometno javnostjo povzročili ogromno nemirov.

Nogometna reprezentanca BiH je kvalifikacije za EURO 2024 pričela z zmago proti Islandiji, od takrat pa zabeležila tri zaporedne poraze. Na zadnjem obračunu so poskrbeli za novo razočaranje med bosansko javnostjo, ko so na domačem obračunu proti reprezentanci Luksemburga klonili z rezultatom 0:2 in s tem poskrbeli za nov plaz kritik. Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je komentator Radiotelevizije BiH Igor Kristić od gledalcev poslovil na nepozaben način. "Konec je trpljenja. Dovolj smo že povedali in zmerjali. Ne bom več dolgovezil, to je sramota. Adijo."

V studiu po tekmi se je razgovoril tudi nekdanji reprezentant BiH Marko Topić. "Ne morem verjeti, da nekdo s selektorskega stolčka odslovi Ivayla Peteva in namesto njega pripelje Faruka Hadžibegića. To je bilo storjeno v trenutku, ko je bila nogometna atmosfera najboljša. Kdor hodi v cerkev oziroma džamijo, naj se zahvali Petevu," je bil ob pogovoru o selektorju oster z besedami 47-letnik. "Vsi vedo, da ljubim to reprezentanco, ampak mislim, da samo pijan človek še zmeraj verjame, da smo lahko drugi v skupini. V nobenem pogledu nismo boljši od Slovaške. Trikrat so igrali na velikih turnirjih, prav tako pa imajo kvalitetnejše in dražje nogometaše," je pogovor v studiu zaključil Topić.

icon-expand Faruk Hadžibegić FOTO: AP