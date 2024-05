Komisija NZS za licenciranje zavrnila vlogo Rogaške

Olimpija vs Rogaška

Posledično je bilo devet prosilcev za licenco uspešnih pri pridobitvi licence za Prvo ligo Telemach in evropska tekmovanja. To so Aluminij, Bravo Kostel, Celje, Domžale, Koper, Maribor, Mura, Olimpija ter Kalcer Radomlje.

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za prihodnjo sezono je sicer pravočasno vložilo vseh deset klubov 1. SNL.

Vloge na prvi stopnji obravnava Komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval tudi licenčni oddelek NZS.

Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in odločala ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS in Evropske nogometne zveze Uefe za licenciranje nogometnih klubov in finančne vzdržnosti, Uefinih standardov ter sklepov organov NZS in Uefe, je NZS zapisal na spletni strani.

Na podlagi vseh kriterijev je vlogo Rogaške komisija zavrnila, in sicer zaradi neizpolnjevanja finančnih, pravnih, športnih in infrastrukturnih kriterijev. Komisija je ob tem upoštevala tudi dokumente in dokazila, pridobljena od drugih virov, je zapisala nogometna zveza.

V ženskem tekmovanju so vsi klubi 1. SŽNL prejeli licenco za nastope v domačem tekmovanju za prihodnjo sezono. Komisija je podelila sedem prvoligaških in tri licence za evropska tekmovanja.

Licenco za prvo ligo in Uefina tekmovanja so prejeli Mura Nona, Olimpija Ljubljana ter Radomlje Medex, za prvo ligo pa Cerklje, Primorje Gaia Naturelle, Ljubljana in Krim.

Med prvoligaši to sezono v SŽNL nastopata tudi ekipi Drava Ptuj in Gažon, ki pa na prvi stopnji očitno nista zaprosili za licenco.