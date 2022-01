Kompan Breznik iz Olimpije v Muro

Slovenski nogometni prvak Mura je v svoje vrste pripeljal prvo zimsko okrepitev. To je mladi bočni branilec Miha Kompan Breznik, ki je nazadnje igral za Olimpijo, ki je v soboto sporočila, da igralec z njo noče podpisati pogodbe. Zato pa jo je s črno-belimi, in sicer do 30. junija 2024, so sporočili iz soboškega kolektiva.

Miha Kompan Breznik, ki se najbolje znajde na levem bočnem položaju, je v slovenski ligi za Olimpijo debitiral kot sedemnajstletnik na tekmi 10. kroga med Olimpijo in Domžalami. Za tem je priložnost dobil še na štirih srečanjih, trikrat je začel v prvi postavi, enkrat je v igro vstopil s klopi.

"Zelo sem zadovoljen, da smo v Fazanerijo pripeljali nogometaša, kot je Kompan Breznik. Gre za enega najbolj nadarjenih mladih nogometašev v Sloveniji, ki je Muro prepoznal kot najboljšo destinacijo za svoj nogometni razvoj. To je še en dokaz več, da v Murski Soboti delamo dobro in uresničujemo vizijo, da bi v 'čarno-bejlon' igralo kar največ nadobudnih mladih slovenskih nogometašev. Verjamem, da bo dodana vrednost tej ekipi. V tem trenutku pa se pogovarjamo še s tremi mladimi nogometaši iz slovenskega prostora, več pa bo znanega v prihodnjih dneh," je za spletno stran Mure povedal športni direktor Denis Rajbar.