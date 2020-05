Kompany gosposko zavrnil ponudbo Manchester Cityja: Ni še čas za vrnitev

Izkušeni belgijski nogometaš Vincent Kompany je po poročanju belgijskega časnika "La Dernière Heure/Les Sports" zavrnil ponudbo svojega nekdanjega delodajalca Manchester Cityja, da bi postal pomočnik glavnega trenerja Josepa "Pepa" Guardiole . "Čeprav je ponudba zelo mikavna, se je Kompany odločil ostati v domovini in pomagati Anderlechtu 'izplavati' iz vse večjih finančnih težav. Po drugi strani pa je treba poudariti, da Kompany še zmeraj goji trenerske ambicije. Ne nazadnje, pri Anderlechtu trenutno opravlja tri različne funkcije: je igralec, športni direktor in eden od delničarjev kluba. A glavni cilj po zaključku igralske kariere ostaja isti, želi postati trener," navajajo pri omenjenem belgijskem časniku, kjer še razkrivajo, da bo Kompany ostal v belgijski prestolnici vsaj do konca sezone 2021/22.

"Ni sporno, da si Vincent nekega dne želi zasesti trenerski stolček pri Cityju, a do takrat bo moralo preteči še kar nekaj pregovorne vode. Ni res, da je zavrnil Guardiolo, le zahvalil se mu je na zaupanju in želji, da se mu pridruži že to poletje. Ne gre dvomiti, da bo nastopil dan, ko se bo Kompany vrnil k svoji 'drugi ljubezni' (Manchester Cityju, op. p.). Prva ostaja Anderlecht," so že zapisali v "La Dernière Heure/Les Sports".