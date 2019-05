Kompany odločen Anderlecht vrniti na vrh: Del Manchestra želim pripeljati v Anderlecht

Vincent Kompany se je z vrnitvijo v svoj matični klub spogledoval že vse od enega izmed lanskih reprezentančnih sklicev, ko se je sestal s tehničnim direktorjem kluba Frankom Arnesenom. Čeprav so po njegovi mojstrovini proti Leicester Cityju, ko so bili razblinjeni še zadnji dvomi o angleškem prvaku, mnogi pričakovali, da bo s strani vodstva kluba deležen nove pogodbe, se to ni zgodilo. Ko je bilo jasno, da mu Guardiola v novi sezoni ne bo mogel ponuditi vloge, ki si jo je branilec želel, je prišel čas za slovo od sinje modrega dela Manchestra. "Sezona se ne bi mogla končati bolj sanjsko. V zadnjih treh letih sem se od tako dobrega trenerja, kot je Guardiola, izjemno veliko naučil. To je stil nogometa, ki ga želim učiti in igrati pri Anderlechtu." Kompany je za najuspešnejši belgijski klub zbral 103 nastope in v tem času s klubom dvakrat osvojil domače prvenstvo.