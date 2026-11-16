Kompany po zdravstvenih težavah spet na treningu Bayerna

Vincent Kompany je imel na roki opornico zaradi poškodbe rame, ki jo je utrpel 23. oktobra. Tedaj se je med treningom druge ekipe zgrudil na tla, zdravniški pregledi v bolnišnici pa so nato pokazali draženje možganskih ovojnic.

Za zdaj še ni jasno, ali njegova vrnitev na treninge pomeni, da bo vodil svoje varovance na petkovi domači tekmi nemškega prvenstva proti Kölnu. Nogometni velikan iz Münchna bo novico o tem sporočil na četrtkovi novinarski konferenci.

40-letnega Kompanyja je v času njegove odsotnosti nadomeščal njegov pomočnik Aaron Danks. Belgijski trener se je prejšnji teden že vrnil v klubski vadbeni center, kjer je opravil predvidene terapije in sodeloval v pogovorih z vodstvom kluba.