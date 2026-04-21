Nogomet

Kompany prižgal zeleno luč za prvo odmevno poletno okrepitev

München, 21. 04. 2026 16.37

J.B.
Münchenski Bayern, eden od štirih klubov, ki so še preostali v boju za naslov v Ligi prvakov, že pogleduje proti naslednjemu prestopnemu roku po koncu aktualne sezone. Velika želja Bavarcev je Newcastlov Anthony Gordon, poroča nemški Sky in dodaja, da je hitronogi Anglež že dobil zeleno luč trenerja Bayerna Vincenta Kompanyja.

Anthony Gordon je letos blestel predvsem v Ligi prvakov, kjer je njegov Newcastle v osmini finala izločila Barcelona.
Pregovorno pedantni Nemci ničesar ne prepuščajo slučaju. V primeru Bayerna je tako tudi pri načrtovanju poletnih okrepitev. Kot poroča Sky, so na Allianz Areni že pripravili seznam želja v naslednjem prestopnem roku, na katerem je najvišje Anthony Gordon.

25-letnik je letos navdušil v dresu Newcastla, za katerega je doslej zbral 17 golov in pet podaj, pri čemer je v Ligi prvakov kar desetkrat meril v polno! Otrok Evertona ima s srakami sicer dolgoročno pogodbo do poletja 2030, vendar so ga na St. James' Parku pripravljeni prodati. Seveda, za primerno odškodnino. Ta pa je po poročanju Skyja za današnje standarde precej znosna, in sicer se omenja vsoto med 50 in 60 milijoni evrov.

Bayern ima v boju za angleškega nogometaša, ki se najbolje znajde na levem krilnem položaju, konkurenco predvsem v Liverpoolu in Arsenalu, še dodaja dobro obveščeni Sky.

Vincent Kompany si močno želi tudi 16-letnega vezista berlinske Herthe.
Kje bo pristal 16-letni nemški dragulj?

Pri Bayernu se bojda zelo zanimajo tudi za komaj 16-letnega vezista berlinske Herthe Kenneta Eichorna. Leta 2009 rojeni nogometaš je trenutno ocenjen na 20 milijonov evrov in je stalni član svojega kluba v drugi nemški ligi. Strokovnjaki mu napovedujejo bleščečo prihodnost, zato se zanj zanimajo praktično vsi najboljši nemški klubi, tudi Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen in RB Leipzig.

Pobožna želja tudi Morgan Rogers

Desni bok bavarske obrambe bi utegnil okrepiti 19-letni Givairo Read, ki trenutno nastopa za Feyenoord. Omenja se Xavija Simmonsa, ki se po odhodu iz RB Leipziga v Tottenham ni znašel najbolje, in pa Morgana Rogersa, ki je eden najboljših posameznikov Aston Ville. Bi pa morali zanj Bavarci krepko seči v žep, saj v Birminghamu bojda zahtevajo kar 100 milijonov evrov, zaradi česar je prestop malo verjeten.

nogomet bayern prestop anthony gordon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RUBEŽ
21. 04. 2026 19.55
Dobra izbira. Ker levo krilo zna biti problematično. Pa saj ima Bayern sposobno vodstvo, da bo znalo odreagirati.
bibaleze
