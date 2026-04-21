Kompany prižgal zeleno luč za prvo odmevno poletno okrepitev

Anthony Gordon je letos blestel predvsem v Ligi prvakov, kjer je njegov Newcastle v osmini finala izločila Barcelona.

Pregovorno pedantni Nemci ničesar ne prepuščajo slučaju. V primeru Bayerna je tako tudi pri načrtovanju poletnih okrepitev. Kot poroča Sky, so na Allianz Areni že pripravili seznam želja v naslednjem prestopnem roku, na katerem je najvišje Anthony Gordon.

25-letnik je letos navdušil v dresu Newcastla, za katerega je doslej zbral 17 golov in pet podaj, pri čemer je v Ligi prvakov kar desetkrat meril v polno! Otrok Evertona ima s srakami sicer dolgoročno pogodbo do poletja 2030, vendar so ga na St. James' Parku pripravljeni prodati. Seveda, za primerno odškodnino. Ta pa je po poročanju Skyja za današnje standarde precej znosna, in sicer se omenja vsoto med 50 in 60 milijoni evrov.

Bayern ima v boju za angleškega nogometaša, ki se najbolje znajde na levem krilnem položaju, konkurenco predvsem v Liverpoolu in Arsenalu, še dodaja dobro obveščeni Sky.