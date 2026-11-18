Vincent Kompany se je na začetku tega tedna po več kot treh tednih odsotnosti zavoljo zdravstvenih težav udeležil treninga Bayerna, pri katerem je sicer zaradi reprezentančnih obveznosti manjkalo veliko igralcev. Belgijski trener se je 23. oktobra med treningom druge ekipe zgrudil na tla, zdravniški pregledi v bolnišnici pa so nato pokazali draženje možganskih ovojnic. Po odpustu iz bolnišnice je okrevanje nadaljeval doma.

Kompany se je pred časom že vrnil v klubski vadbeni center, kjer je opravil predvidene terapije in sodeloval v pogovorih z vodstvom kluba o morebitni vrnitvi na treninge in klop bavarske ekipe. 40-letnega Kompanyja je v času njegove odsotnosti nadomeščal njegov pomočnik Aaron Danks. Med odmevnejšimi uspehi v tem obdobju je bila zmaga z 2:0 proti madridskemu Atleticu v Ligi prvakov.

Bayern v nemškem prvenstvu po devetih krogih zaseda vrh lestvice z 21 točkami, toliko jih ima ob slabšem razmerju med danimi in prejetimi goli tudi Borussia Dortmund.