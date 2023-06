Kompletni Slovenci ostrijo ambicije pred helsinškim izzivom: Lahko zmagamo

Tokrat je ekipa prvič trenirala v kompletni zasedbi, saj je po zmagoslavju v finalu turškega pokala kot zadnji v reprezentančno bazo prispel Miha Zajc. Med zadnjimi prišleki je bil tudi David Brekalo, ki odlično pozna severnjaški način nogometa. "Finci so ekipa, ki gara in je odlično videti na igrišču. Smo pa tudi mi na zadnjih nekaj tekmah tekmah dokazali, da znamo biti čvrsti v duelih in agresivni, kar sicer pritiče severnjaškim državam. Že proti Norveški smo dokazali, da lahko zrušimo stereotipe iz preteklosti in mislim, da ne bi smelo biti težav, če bomo dali vse od sebe," za uradno spletno stran NZS pravi Brekalo, ki je na zadnji tekmi norveškega prvenstva dosegel gol za Viking. "Sem dobro fizično pripravljen, kakor sem videl na treningu, pa to velja tudi za ostale fante."