Žreb Lige prvakov: Komu bo ples kroglic v Nyonu bolj naklonjen?

Med prvih osem moštev, ki si je zagotovilo neposredno uvrstitev v osmino finala tekmovanja, tako poleg velikih imen, kot so Liverpool, Barcelona, Arsenal, milanski Inter, madridski Atletico in Bayer Leverkusen, nepričakovano, a povsem zasluženo najdemo francoski Lille in Aston Villo. Mnogi so v tej družbi pričakovali, denimo, tudi madridski Real, pa kultni nemški dvojec Bayern iz Münchna in dortmundsko Borussio, nadalje tudi Paris Saint Germain, da o skromnih predstavah Juventusa in Manchester Cityja niti ne izgubljamo besed.