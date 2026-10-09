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Nogomet

Bo Sportingu uspelo nadaljevati niz brez poraza proti Bragi?

Braga, 09. 10. 2026 09.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Sporting - Bodo/Glimt

Po dolgem reprezentančnem premoru se na spored vrača klubski nogomet. V portugalski ligi Betclic se bosta danes ob 21.15 v derbiju osmega kroga med seboj pomerila Braga in Sporting. Obe moštvi sta na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom remizirali, zato bosta nadaljevanje sezone želeli odpreti z zmago. Tekmo boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na VOYO.

Portugalska liga: Braga - Sporting
Portugalska liga: Braga - Sporting
FOTO: VOYO

Pet od zadnjih osmih medsebojnih ligaških srečanj med ekipama se je končalo z remijem, vključno z zadnjimi tremi. Braga, ki bo obračun odigrala pred domačimi navijači, je na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom odigrala neodločeno brez golov na gostovanju pri Santa Clari. Varovanci Carlosa Vincensa se bodo v dvoboj podali s šestega mesta.

Spremljajte portugalsko ligo na VOYO.
Spremljajte portugalsko ligo na VOYO.
FOTO: 24ur.com

Sporting se bo na drugi strani na gostovanje podal z dobro popotnico, saj pri Bragi ni izgubil na zadnjih šestih srečanjih. Moštvo Ruia Borgesa se po odigranih sedmih krogih nahaja na tretjem mestu. Pred Sportingom sta trenutno le vodilni Porto in drugouvrščena Benfica. Varovanci Borgesa so na vsaki prvenstveni tekmi v letošnji sezoni uspeli doseči zadetek, zato se bo morala Braga zelo potruditi, če bo želela mrežo ohraniti nedotaknjeno.

Tekmo boste lahko od 21.10 dalje spremljali na VOYO.

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braga sporting portugalska liga betclic

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