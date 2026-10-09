Bo Sportingu uspelo nadaljevati niz brez poraza proti Bragi?

Pet od zadnjih osmih medsebojnih ligaških srečanj med ekipama se je končalo z remijem, vključno z zadnjimi tremi. Braga, ki bo obračun odigrala pred domačimi navijači, je na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom odigrala neodločeno brez golov na gostovanju pri Santa Clari. Varovanci Carlosa Vincensa se bodo v dvoboj podali s šestega mesta.

Sporting se bo na drugi strani na gostovanje podal z dobro popotnico, saj pri Bragi ni izgubil na zadnjih šestih srečanjih. Moštvo Ruia Borgesa se po odigranih sedmih krogih nahaja na tretjem mestu. Pred Sportingom sta trenutno le vodilni Porto in drugouvrščena Benfica. Varovanci Borgesa so na vsaki prvenstveni tekmi v letošnji sezoni uspeli doseči zadetek, zato se bo morala Braga zelo potruditi, če bo želela mrežo ohraniti nedotaknjeno.

Tekmo boste lahko od 21.10 dalje spremljali na VOYO.