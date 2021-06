Komu gre Davor Šuker v nos?

Bliža se izredna skupščina hrvaške nogometne zveze, ki je načrtovana 29. julija, a še vedno se ne ve, ali bo predsedniški kandidat tudi Davor Šuker, ki se mu mandat sicer izteče decembra letos, in ali bo ostal predsednik zveze. Zagrebška nogometna zveza se namreč še ni izjasnila, ali bo podprla svojega kandidata Šukerja, tako kot je bilo na preteklih volitvah. Šuker mora imeti podporo matične županijske zveze, to je v tem primeru zagrebška nogometna zveza, saj morajo imeti kandidati zvez prebivališče v dotični županiji vsaj leto dni. To v praksi pomeni, da ne more kandidirati s podporo kakšne druge županije.

Vse bolj je jasno, da Šuker ne bo imel podpore zagrebške nogometne zveze, a kar se sprašujejo mediji na Hrvaškem in južneje je, zakaj je temu tako? Kot pišejo srbski mediji, je v ozadju za izgubo podpore obsojeni Zdravko Mamić, ki je pred roko pravice iz Hrvaške zbežal v Bosno in Hercegovino. Ta naj še vedno imel velik vpliv na člane zagrebške nogometne zveze oz. kar na večino izvršnega odbora HNS-ja, ki se želi znebiti Šukerja. V zagrebški nogometni zvezi naj bi sicer vse niti vlekel Tomislav Svetina, ki da si želi prevzeti visoko funkcijo v hrvaški nogometni zvezi, novi predsednik zagrebške nogometne zveze pa naj bi v tem primeru poslal kar Božidar Šikić, ki sicer velja za Šukerjevega zaveznika.

Težava 'stricev iz ozadja' naj bi bila, da Šuker vleče neodvisne poteze, ki niso povšeči Mamićevi struji, še poročajo srbski mediji. Šuker, ki sicer velja za dobrega Čeferinovega prijatelja, je v svojem mandatu naredil veliko za promocijo hrvaškega nogometa v zadnjih letih. Nenazadnje je tudi del Uefinega izvršnega odbora. A očitno bo (tudi on) izkusil moč Zdravka Mamića ...