Komunikacijske težave sodnika in zbegan odziv Južnoafričana nasmejala splet

Za napetost med nogometaši na zelenici in navijači na stadionu je poskrbel že prej, saj je med njegovo odločitvijo, da si bo ogledal počasni posnetek prekrška Zwaneja, in sporočilom odločitve minilo par minut. A zdi se, da je Brazilec čutil največ pritiska, ker je moral svojo odločitev celotnemu stadionu sporočiti v angleškem jeziku. Olajšanje, ki ga je čutil, ko je končno uspel izustiti zanj težke besede, je bilo jasno vidno. Prejemnik rdečega kartona in njegovi soigralci pa so bili vidno zmedeni.