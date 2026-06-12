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Nogomet

Komunikacijske težave sodnika in zbegan odziv Južnoafričana nasmejala splet

Cuidad de Mexico, 12. 06. 2026 15.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Sodnik Wilton Sampaio in Južnoafriški napadalec Themba Zwane

Na prvi tekmi svetovnega prvenstva med Mehiko in Južno Afriko smo videli dva gola in kar tri rdeče kartone. Dva rdeča kartona sta prejela južnoafriška nogometaša, Themba Zwane pa je bil zelo zbegan, ko mu je sodnik Wilton Sampaio nerodno poskušal sporočiti svojo odločitev.

"Napadalec številka 11 naredil resen prekršek, prekinitev. Roka neposredno v obraz ... branilca. Odločitev ... neposredni prosti strel, rdeči karton," tako nekako bi lahko prevedli ponesrečen poskus zadihanega brazilskega sodnika Wiltona Sampaia, ki je želel navijačem na legendarnem stadionu Azteca sporočiti svojo odločitev, da napadalcu Južne Afrike Thembi Zwaneju pokaže rdeči karton.

Sodnik Wilton Sampaio in Južnoafriški napadalec Themba Zwane
Sodnik Wilton Sampaio in Južnoafriški napadalec Themba Zwane
FOTO: Profimedia

Za napetost med nogometaši na zelenici in navijači na stadionu je poskrbel že prej, saj je med njegovo odločitvijo, da si bo ogledal počasni posnetek prekrška Zwaneja, in sporočilom odločitve minilo par minut. A zdi se, da je Brazilec čutil največ pritiska, ker je moral svojo odločitev celotnemu stadionu sporočiti v angleškem jeziku. Olajšanje, ki ga je čutil, ko je končno uspel izustiti zanj težke besede, je bilo jasno vidno. Prejemnik rdečega kartona in njegovi soigralci pa so bili vidno zmedeni.

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Čeprav je glavna naloga sodnika, da se pravilno odloči, je nič hudega sluteč sodnik dan po tekmi na žalost postal tarča posmeha ljudi na spletu, ki v današnjih časih na žalost izkoristijo vsako priložnost za hitro širjenje posnetkov in norčevanje, ne da bi pri tem upoštevali okoliščine in pritisk, pod katerim se znajdejo akterji na igrišču.

Razlagalnik

Stadion Azteca se nahaja v Ciudad de México in je eden najbolj ikoničnih nogometnih stadionov na svetu. Odprt je bil leta 1966 in je edini stadion, ki je gostil kar dva finala svetovnega prvenstva v nogometu, in sicer leta 1970 in 1986. Zaradi svoje ogromne kapacitete in zgodovinskih trenutkov, kot je bil znameniti 'božji roki' gol Diega Maradone, ima v nogometnem svetu status legendarnega prizorišča.

VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem, uveden za pomoč glavnemu sodniku pri sprejemanju ključnih odločitev na tekmi. Sistem vključuje ekipo sodnikov, ki si ogledujejo posnetke tekme iz več zornih kotov in prek komunikacijske povezave opozarjajo glavnega sodnika na morebitne napake pri situacijah, kot so zadetki, kazenski streli, neposredni rdeči kartoni ali napačna identifikacija igralca. Glavni sodnik lahko nato sam preveri posnetek ob igrišču in sprejme končno odločitev.

Wilton Sampaio je priznan brazilski nogometni sodnik, ki je na mednarodni ravni aktiven pod okriljem FIFA. Zaradi svojih izkušenj in doslednosti pri sojenju je bil večkrat izbran za deljenje pravice na prestižnih tekmovanjih, vključno s svetovnimi prvenstvi in južnoameriškimi klubskimi prvenstvi, kjer se sooča z visokimi standardi in pričakovanji mednarodne nogometne javnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Themba Zwane južna afrika Wilton Sampaio svetovno prvenstvo sodnik

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