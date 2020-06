Končna odločitev v zadevi Manchester City julija

Zaslišanja bodo trajala od ponedeljka, 8. junija, do srede, 10. junija, Manchester City pa bi ob morebitni zavrnitvi pritožbe ostal brez nastopanja v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze v sezonah 2020/21 in 2021/22. Uefina komisija za nadzor financ je v poslovanju kluba med letoma 2012 in 2016 ugotovila resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa. Kršitve so bile ugotovljene tudi pri pokroviteljstvih ter finančnem poslovanju. Obenem je Uefa klubu očitala še nezadostno sodelovanje pri preiskavi.

"Zaslišanje se je danes zjutraj začelo z videokonferenco, vse poteka po načrtih," je dejal Matthieu Reeb, generalni sekretar Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani (Cas). Dodal je, da bo končna odločitev znana julija. Če bodo na Casu zavrnili pritožbo meščanov iz Manchestra, bo v Ligo prvakov napredoval petouvrščeni klub Premier League, v Ligo Evropa pa šestouvrščeno moštvo.

Angleško prvenstvo se bo sicer nadaljevalo 17. junija, ko bo enega od dveh zaostalih obračunov odigral prav City proti londonskemu Arsenalu. Sinje modre le še teorija ohranja v boju za nov državni naslov, saj za vodilnim Liverpoolom zaostajajo že za 25 točk. Rdeči bodo naslov tudi matematično osvojili z dvema zmagama ali še prej, če varovancem katalonskega trenerja Josepa Guardiolezdrsne na katerem od naslednjih obračunov.