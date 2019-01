Končno lepe novice: Ronaldinhu večna slava na stadionu Maracana

Po tem, ko je v zadnjih mesecih precej zabredel in redno skrbel za novice na "napačnih" straneh časopisov, lahko o upokojenem brazilskem nogometašu Ronaldinhu končno spet preberemo tudi nekaj pozitivnega. Legendarnemu reprezentantu in članu Paris Saint-Germaina, Barcelone ter AC Milana so namreč namenili posebno mesto na mitskem stadionu Maracana v Riu de Janeiru.

Ronaldinho se je pridružil brazilskim nogometnim velikanom in v spominski sobi stadiona Maracana pustil odtis svojega stopala. S tem je vsaj malce zabrisal spomin na težavne zadnje mesece, v katerih so svetovni mediji poročali o njegovih finančnih težavah, domnevni poroki z dvema ženskama in odvzemu potnega lista. 38-letnik iz Porto Alegreja je v bogati karieri igral za oba velikana iz Ria, Flamengo in Fluminense, največji pečat pa je pustil pri Barceloni, s katero je poleg španskih državnih naslovov leta 2006 pokoril tudi Evropo v Ligi prvakov. Iz domačega Gremia je na stari celini najprej branil barve Paris Saint-Germaina, bil je tudi član AC Milana. Enega najboljših nogometašev tega tisočletja je z odprtimi rokami v torek sprejel novi guverner zvezne države Rio de Janeiro Wilson Witzel, ki se je za hip celo pretvarjal, da slovitemu rojaku lošči čevlje. Ronaldinho (desno) nikoli ni skrival, da življenje (tudi v času aktivne nogometne kariere) zajema z veliko žlico. FOTO: Instagram Po karnevalu na sporedu še poslovilna tekma?

"Še vedno imam zelo aktivno življenje, veliko potujem po svetu,"je ob vprašanju o lanski upokojitvi dejal Ronaldinho. "Če sem pošten, o vsem tem še nisem razmišljal. Živim polno življenje. Ko sem nehal igrati, sem to odločitev sprejel, ker sem bil zadovoljen s tem, kar mi je uspelo v nogometu. Tako čutim, da sem zadovoljen z vsem, kar sem dosegel,"je dodal. "Pogrešam vse (kar je v zvezi z nogometom, op. a.), še posebej prijateljstva, ki sem jih stkal na poti. Včasih preživimo več časa z našimi soigralci kot z našimi lastnimi družinami. Pogrešam treninge, tekme, pogovore s soigralci. Mislim, da pogrešam vse. Poslovilna tekma? Možno je, da bo po karnevalu. Imamo priložnost organizirati izvrstno tekmo. V Riu? Upam, da ja. Zdaj se pogovarjamo o podrobnostih."