Končno! Ronaldo negativen in bo lahko nastopil na nedeljski tekmi

Novico je sporočil njegov trenutni klub Juventus, ki nanj ni mogel računati na tekmi z Barcelono, kar se je Stari dami na zelenici močno poznalo. Varovanci sicer neizkušenega trenerja Andree Pirla so bili povsem nemočni na tekmi s Katalonci. Cristiano Ronaldo je tekmo spremljal v samoizolaciji, v kateri je bil vse od 13. oktobra. Tedaj je veliko prahu dvignil, ko se je iz Lizbone z letalom in medicinskim vozilom prepeljal v Torino. Nato je upal, da bo test pred tekmo z Barcelono negativen, a sta bila oba odvzeta vzorca (tako prvi kot drugi med samoizolacijo) pozitivna.

Zdaj si Portugalec lahko oddahne, saj je zadnji opravljeni test negativen, kar pomeni, da je zanj samoizolacija, v kateri je sicer pridno in redno treniral, končana. Tako se ekipi Juvenusa že lahko pridruži treningih, dovoljenje pa ima tudi za nedeljsko tekmo s Spezio (v gosteh). Ronaldo sicer začasa pozitivnih testov in okužbe z novim koronavirusom ni imel tipičnih simptomov bolezni, tako da je samoizolacijo preživljal mirno in jo izkoristil za redno treniranje. Ker ima v Torinu vilo z bazenom, fitnesom in še čim drugim, mu je bilo v samoizolaciji vendarle malce lažje kot običajnemu smrtniku ...