(Končno) se je oglasil sodnik madridskega derbija: Jaz sem obvestil VAR

Igralci, trenerji in vsi povezani z Real Madridom so prepričani, da je bila odločitev, da se prekliče enajstmetrovka Juliana Alvareza, bila pravilna. Na drugi strani vsi povezani z Atleticom trdijo, da so bili oškodovani, saj bi sodniki v VAR sobi morali posredovati zgolj v primeru jasne in očitne napake sodnikov na zelenici.