Končno so ga dobili: Real Madrid bo Mbappeju na leto odštel kar 50 milijonov evrov

Brez odškodnine

Real seveda Parižanom ne bo dolžan plačati odškodnine, zato so si Madridčani tudi lahko privoščili tako veliko plačo za enega najbolj zaželenih igralcev na svetu. Predvsem pa jim to dejstvo ponuja možnost, da visoke vsote, ki so jih za Mbappeja ponudili lani, poskušajo porabiti za prihod še kakšnega zvezdnika. Med drugim se jih povezuje tudi z zvezdnikom Borussie Dortmund Erlingom Haalandom. Real in Mbappe naj bi dogovor uradno potrdila šele po zaključku povratnega obračuna med PSG-jem in Realom v osmini finala Lige prvakov. Povratna tekma v Madridu bo odigrana 9. marca.