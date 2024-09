Konec brazilskega niza porazov, Suarez brez gola številka 70

Brazilski nogometaši so v južnoameriških kvalifikacijah spet prišli do zmage, po tem, ko so v domači Curitibi z 1:0 premagali Ekvador in prekinili niz treh zaporednih porazov. Medtem pa se reprezentančno slovo zvezdniškega napadalca Luisa Suareza ni končalo po njegovih željah, saj se je Urugvaj v Montevideu s Paragvajem razšel brez zadetkov.