Konec edinstvene ere: Son po desetletju zapušča Tottenham

Heung-min Son se je na Otok preselil 28. avgusta 2015, ko je Tottenham za njegov podpis Bayer Leverkusnu nakazal 30 milijonov evrov. V dresu severnolondonskega velikana je v desetih letih poskrbel za lepo število zgodovinskih trenutkov. Leta 2019 se je s soigralci prebil do finala Lige prvakov, leta 2020 za fantastičen solo prodor in zadetek proti Burnleyju prejel nagrado Puskas, letos, ko je Tottenham osvojil Ligo Evropa, pa prišel do prve pomembne lovorike v karieri.

"Pred začetkom novinarske konference želim z vami deliti informacijo, da sem se odločil zapustiti klub. V severni London sem prišel kot mladenič, ki ni znal govoriti angleško, klub pa zapuščam kot odrasel in ponosen moški. Tottenhamu sem dal vse, kar sem lahko, zdaj pa je čas za nov izziv. To je najtežja odločitev, ki sem jo v življenju sprejel. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, ki so mi ves čas izkazovali naklonjenost, in klubu, ki ga resnično ljubim," je med drugim povedal Son.

Kdaj bo kapetan Tottenhama odigral zadnjo tekmo za klub, zaenkrat še ni znano. Spurse v nedeljo čaka prijateljska tekma proti Newcastlu, štiri dni kasneje se bodo pomerili z Bayern Münchnom, 13. avgusta pa se bodo za novo pomembno trofejo potegovali v Uefinem superpokalu proti PSG-ju.