Konec ere: Bernardo Silva bo po koncu sezone zapustil Manchester City

Na to, da bo Bernardo Silva zapustil Manchester, je v soboto namignil pomočnik glavnega trenerja Pepa Guardiole, Pep Lijnders. Slednji je na klopi 'meščanov' na tekmi FA pokala proti Liverpoolu nadomeščal kaznovanega Guardiolo.

Lijnders je o Portugalcu po tekmi spregovoril z izbranimi besedami. "Takšnega igralca enostavno ne moreš nadomestiti, ker ne obstaja. Silva je unikaten. Njegov nadzor nad igro, gibanje, sprejemanje žoge, vodenje na igrišču in iskanje rešitev so nekaj izjemnega. Šele ko ga ne bo več z nami, bomo vedeli, kako težko je brez njega."

Začasni strateg je nato razblinil dvome o prihodnosti portugalskega vezista. "Vsaka dobra zgodba se enkrat konča. Upam, da bo užival v svojih zadnjih mesecih oziroma tednih, ki jih bo preživel tukaj in bo imel prijetno slovo."