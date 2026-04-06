Nogomet

Konec ere: Bernardo Silva bo po koncu sezone zapustil Manchester City

Manchester, 06. 04. 2026 15.09 pred 1 uro 2 min branja 0

STA R.S.
Portugalec Bernardo Silva bo po koncu sezone zapustil Manchester City. Ofenzivni vezist se je leta 2017 preselil v modri del Manchestra iz francoskega Monaca za 50 milijonov evrov. V devetih letih igranja na Otoku je do sedaj osvojil šest naslovov angleškega prvaka, dvakrat je osvojil FA pokal, pet ligaških pokalov, tri angleške superpokalne lovorike in en naslov v elitni Ligi prvakov.

Bernardo Silva je leta 2017 prišel k sinje modrim iz Monaca za 50 milijonov evrov.
FOTO: AP

Na to, da bo Bernardo Silva zapustil Manchester, je v soboto namignil pomočnik glavnega trenerja Pepa Guardiole, Pep Lijnders. Slednji je na klopi 'meščanov' na tekmi FA pokala proti Liverpoolu nadomeščal kaznovanega Guardiolo.

Lijnders je o Portugalcu po tekmi spregovoril z izbranimi besedami. "Takšnega igralca enostavno ne moreš nadomestiti, ker ne obstaja. Silva je unikaten. Njegov nadzor nad igro, gibanje, sprejemanje žoge, vodenje na igrišču in iskanje rešitev so nekaj izjemnega. Šele ko ga ne bo več z nami, bomo vedeli, kako težko je brez njega."

Začasni strateg je nato razblinil dvome o prihodnosti portugalskega vezista. "Vsaka dobra zgodba se enkrat konča. Upam, da bo užival v svojih zadnjih mesecih oziroma tednih, ki jih bo preživel tukaj in bo imel prijetno slovo."

Bernardo Silva je na 450 nastopih dosegel 76 golov in prispeval 77 asistenc.
FOTO: AP

Silva je sicer prišel k sinje modrim leta 2017 iz Monaca in zanje zbral 450 nastopov, s čimer je postal eden najstandardnejših članov Guardiolove zasedbe. Španski strateg mu je po koncu lanske sezone podelil kapetanski trak, potem ko je moštvo zapustil Kevin de Bruyne.

Kje bo Portugalec nadaljeval kariero, še ni znano. Zanj naj bi se sicer resno zanimali španska Barcelona, italijanski Juventus in nekaj klubov iz ZDA.

Kot zamenjava za Silvo se sicer omenja vezista Nottingham Foresta Elliota Andersona, čeprav si pri Manchester Cityju želijo v prvo moštvo vključiti tudi kakšnega igralca iz mladinskega pogona.

Elliot Anderson se omenja kot menjava za Portugalca.
FOTO: Profimedia

"Vedno si želiš, da bi kdo od mlajših igralcev, ki smo jih že kupili, naredil korak naprej in bil sposoben zaigrati v zvezni vrsti. Mladi fantje morajo narediti ta korak in rasti še naprej," je sklenil Lijnders.

Silva je za Manchester City na 450 odigranih tekmah dosegel 76 zadetkov in dodal 77 asistenc. Portugalski dres je oblekel 107-krat in ob tem še 14-krat meril v polno.

Slabe novice za Real: Kane dan pred četrtfinalom spet na treningu

Oblak se je vrnil na trening Atletov, bo med vratnicama proti Barci?

bibaleze
Portal
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
