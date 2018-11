Konec idile? Slačilnica Atletica vse bolj nezadovoljna

Če bi vprašali nogometaše Atletica, bi ti s prstom uperili proti trenerju za telesno pripravo profesorju Ortegi , ki ga je izbral šef stroke Diego Pablo Simeone . Toda zadeva ni tako enoznačna, kot se zdi na prvi pogled. Največja težava, ki se je pojavila le dan po pomembni zmagi 'colchonerosov' na domači zelenici v okviru elitne lige prvakov proti dortmundski Borussii, je, da nogometaši Atletica vse bolj negodujejo zaradi uhajanja nepreverjenih informacij v javnost. Predvsem glede poškodb, ki so zajele slačilnico v drobovju Wande Metropolitano v zadnjih tednih. Eden takšnih, ki nikakor ne uspe odpraviti težav s poškodbo desne stegenske mišice, je Urugvajec na začasnem delu v španski prestolnici - Jose Maria Gimenez .

Do nesoglasij med nezadovoljnimi nogometaši Atletica in strokovnjaka za telesno pripravo, naj bi prišlo zaradi napačnih interpretacij poškodb v javnosti.

Najprej vrgli 'kost', nato sledilo opravičilo

Slednji se že tretji mesec trudi, da bi se vrnil na zelenice, a neuspešno. Tako naj bi se le nekaj ur pred omenjenim obračunom s trenutno vodilnim moštvom nemške Bundeslige na eni od lokalnih radijskih postaj pojavila napačna informacija o naravi Gimenezove poškodbe. "Gimenez ima težave zaradi prirojene telesne hibe, saj ima eno nogo krajšo od druge. Zato pri večjih obremenitvah prihaja do pričakovanih težav z mišicami. Tu ni kaj več za storiti, saj je omenjena telesna hiba permanentne narave,"se je glasila obrazložitev poškodbe Jose Marie Gimeneza, nakar so se po tekmi snovalci nočnega radijskega programa javno opravičili tako Gimenezu kot tudi zdravniški službi madridskega Atletica. "Potrdili so nam, da Gimenez ne trpi za t. i. dismetrijo nog, za kar se iskreno opravičujemo vsem prizadetim v tej zgodbi."

Kakor koli že, za ugotavljanje izvora poškodb nogometašev Atletica je zadolžena zdravniška služba in strokovnjaki, ki skrbijo za telesno pripravljenost taistih. Glede uhajanja nepreverjenih ali celo lažnih informacij iz slačilnice, ki naj bi bila za vsako moštvo sveta, pa so neposredno odgovorni tako nogometaši kot strokovno vodstvo. Kdo je 'grešil' v tem primeru, se sprašujejo Jan Oblak, Antoine Griezmann in druščina.