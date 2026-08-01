Konec je! Fifa in Infantino opustila načrt o prodaji deleža

Fifa in njen predsednik Gianni Infantino sta naredila dramatičen preobrat ter opustila načrt o prodaji deleža v komercialnih dejavnostih in organizaciji dogodkov zveze, potem ko so bili načrti deležni ostrih kritik in obsodb. "Po tem, ko smo skrbno poslušali vsa mnenja, je postalo jasno, da je projekt izzval delitve, ki, ne glede na stopnjo podpore, niso več v interesu cilja, ki smo ga z njim želeli doseči," je sporočil Infantino.

Fifa je v torek napovedala oblikovanje hčerinske družbe FFE, ki naj bi s tujimi vlagatelji nogometu zagotovila več kot 3,5 milijarde evrov svežega kapitala. Glavni očitek novici je bilo dejstvo, da je to storila brez posvetovanja s članicami, pa tudi strah pred vplivom na nogomet, ki bi ga pridobili zasebni vlagatelji, saj podrobnosti niso povsem jasne.

Vseh 55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je 30. julija na nujnem sestanku soglasno izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter klubskim svetovnim prvenstvom, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. V boju sta Uefo podprli Azijska nogometna zveza (AFC) in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).