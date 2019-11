Konec neke ere: Hoenessa na čelu Bayerna nasledil Hainer

Uli Hoenessje bil najprej 30 let menedžer, zadnje desetletje, s krajšo prekinitvijo, pa predsednik. Pred tem je devet let kot napadalec igral za zasedbo iz bavarske prestolnice. Njegova era v Bayernu je tako dolga skoraj pol stoletja. Dolgoletni predsednik bavarskega kluba se je že pred časom odločil za umik s te funkcije. Leta 2014 je bil prisiljen odstopiti zaradi zaporne kazni zaradi utaje davkov. Na predsedniško mesto se je vrnil po odsluženi kazni novembra 2016.

BAYERN

Izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge je poudaril, da so z začasnim trenerjem Hansom-Dieterjem Flickom sklenili dogovor do konca jesenskega dela. Če bo ekipa uspešna, bo Flick ostal trener do konca letošnje sezone in "morda še naprej". Flick je začasno prevzel delo po odhodu Hrvata Nika Kovača.

'To je to. Končal sem. Hvala.'

Hoeness zapušča finančno stabilen klub, ki je v fiskalnem letu 2018/19 vpisal prihodke v višini 750,4 milijona evrov, 93 milijonov več kot v letu poprej. Po odbitem davku bodo vknjižili rekordni dobiček v višini 52,5 milijona evrov, kar je za 13,3 milijona evrov več od predhodnega rekordnega dobička, ki so ga vpisali v sezoni 2016/17.

Sedeminšestdesetletni Hoeness je prejel stoječe ovacije ob slovesu. Govor je sklenil z besedami: "Das war's. Ich habe fertig. Danke (To je to. Končal sem. Hvala; op. STA)."

Sin mesarja iz Ulma

Ko je zaradi poškodbe kolena končal nogometno pot, je Hoeness 1. maja 1979 postal najmlajši menedžer v zgodovini kluba, ki je bil ob njegovem prihodu v rdečih številkah z dolgom v višini takratnih sedem milijonov nemških mark. Pod njegovo upravo je Bayern osvojil 24 naslovov prvaka nemške 1. Bundeslige, 14 naslovov nemškega pokala, ob tem so Bavarci v letih 2001 in 2013 osvojili tudi Ligo prvakov.

Ikoni Bayerna, mesarjevemu sinu iz Ulma, se je poklonil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, ki je v uradni izjavi Hoenessa označil za izjemno osebnost nemškega nogometa in pionirja, ki je poskrbel za razvoj FC Bayerna, ki se je uveljavil kot globalno spoštovan klub.