Konec ere v Münchnu: Thomas Müller po 17 letih zapušča Bayern?

Thomas Müller zapušča bavarsko prestolnico, se je razširilo po družbenih omrežjih. Zdi se, da si želijo vodilni možje kluba Bayern München prihraniti nekaj denarja, po tem ko so že podaljšali pogodbo z Joshuo Kimmichom , Manuelom Neuerjem in Alphonsom Daviesom . Po poročanju nemških medijev naj bi bil nogometaš šokiran, ker mu v klubu niso ponudili podaljšanja pogodbe, toda na drugi strani je prav tako jasno, da v klubu ne igra več tako pomembne vloge kot nekdaj.

Müller je na primer odigral le štiri minute na obeh tekmah Bayernove nedavne tekme Lige prvakov proti Celticu in šest minut v naslednjem krogu tega tekmovanja proti Bayerju iz Leverkusna. V Bundesligi je to sezono večino časa na igrišču preživel le nekaj minut ob koncu tekem, ko je na zelenico vstopil s klopi.

Ne glede na vse dogajanje v zadnjem času je nogometaš prava klubska legenda. V klubu je vse od svojega 10. leta. Pri tem je odigral kar 24 sezon in dosegel 150 bundesligaških golov. Je četrti na večni lestvici nastopov v Ligi prvakov in edini med najboljšimi štirimi nogometaši, ki je igral samo za en klub. Pred njim so samo Lionel Messi, Iker Casillas in Cristiano Ronaldo. Odšel bo kot igralec, ki je zbral največ nastopov v 125-letni zgodovini münchenskega Bayerna, ki ima na svojem računu rekordnih 33 naslovov nemških prvakov. Müller je pri tem osvojil 12 naslovov, 13. bo verjetno sledil v letošnjem letu.