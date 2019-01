Konec niza Uniteda, Pep tolaži navijače Cityja: 'Veliko časa je še'

Liverpool lahko z zmago nad Leicester Cityjem prvemu zasledovalcu Manchester Cityju na lestvici Premier League spet pobegne za sedem točk, potem ko so branilci naslova na torkovi tekmi z Newcastle Unitedom utrpeli nepričakovan poraz (1:2). City se je enkrat v sezoni že "rešil" visokega zaostanka in dobil derbi z vodilnimi Redsi, a nov spodrsljaj varovancev Josepa Guardioleodpira lepo priložnost četi Jürgena Kloppa.

"Januar je, veliko časa je še," je bil na novinarski konferenci na St James' Parku vseeno optimističen Guardiola. "A jasno je, da si, ko zaostajaš za vodilnim, ne moreš privoščiti izgubljanja točk, ker jim s tem pomagaš. Vsaka tekma je ena manj, a smo šele januarja in igrati moramo še za veliko trofej in veliko tekem."

Guardiola: Ubogo bi bilo, če bi dejal, da smo izgubili zaradi razveljavljenega gola

City je povedel z golom Sergia Agüera po vsega 24 sekundah, katalonski strateg na sinje modri klopi pa je priznal, da so bili njegovi varovanci daleč od bleščeče ravni, čeprav so črno-beli zmago slavili po zaslugi vsega dveh strelov v okvir gostujočih vrat: Salomon Rondon je zadel s "škarjicami", Matt Ritchie pa je po napaki Fernandinhaizkoristil enajstmetrovko.

"To ni bila naša najboljša noč. Prišli smo do gola, brez da bi storili kaj izjemnega, saj je bilo šele 24 sekund. A to nam ni pomagalo, da bi se umirili, da bi točno vedeli, kaj storiti in da bi imeli pogum. Malce nam je manjkalo tistega, kar ponavadi smo. Nismo bili vrhunski in to se včasih lahko zgodi, lahko razumem igralce in zato čestitke Newcastlu,"je še povedal Guardiola, ki se ni želel preveč pritoževati nad kontroverzno razveljavljenim drugim golom Agüera, ki ga je Argentinec zabil po hitro izvedenem prostem strelu Kevina De Bruyneja.

"To je moja tretja sezona tukaj in običajno nisem tip, ki bi sodil o takšnih dogodkih in rekel, da smo zmagali zaradi tega ali zaradi tega izgubili. To bi bilo ubogo. Izgubili smo, ne vem, če je sodnik kaj rekel Kevinu, češ izvedeš lahko po pisku ali kaj takšnega. S Kevinom o tem nisem govoril,"je pristavil Guardiola.