Konec nogometnega eksperimenta: Kitajska omejila višino plač

V zadnjih sezonah so se iz Evrope na Kitajsko podala številna zveneča nogometna imena. Glavni razlog za tovrstne selitve je bil zagotovo denar, s tem pa je kitajska nogometna zveza želela dvigniti nivo in predvsem priljubljenost domačega prvenstva. Do neke mere ji je to sicer uspelo, a se tamkajšnji nogomet niti slučajno ne more primerjati s priljubljenostjo evropskih državnih prvenstev. Tudi zaradi tega bodo plače nogometašev na Kitajskem od leta 2020 naprej omejene.

Brazilec Oscar se je leta 2017 iz Chelseaja za 60 milijonov evrov preselil v šanghajski SIPG. Na teden naj bi na Kitajskem zaslužil skoraj 470 tisoč evrov, zato je o razlogih za njegovo odločitev odveč razpredati. Zagotovo pa ni edini, ki ga je v Azijo pripeljala želja po še večjem zaslužku. Oscarjev rojak in soigralecHulkprejema 375 tisoč evrov tedenske plače, 35 tisočakov manj pa v žep pospravi italijanski napadalec Graziano Pelle pri SD Lunengu. Omenjeni trojici velja dodati šeMarka Arnautovića,Marouana Fellainija,Yannicka Ferreira Carrasca,Stephana El Shaarawyja, Mouso Dembeleja, Mareka Hamšika, Paulinha in Salomona Rondona, ki prav tako vsi nastopajo na Kitajskem, a vprašanje je, koliko časa bodo tam še ostali. Hulk FOTO: AP Tamkajšnja nogometna zveza je namreč sprejela pravilo, s katerim bo omejila plače nogometašev. Tujci bodo lahko po novem na teden zaslužili največ 57 tisoč evrov, za domače nogometaše pa je omejitev postavljena na 25 tisočakov. Pravilo bo v veljavo stopilo s prvim januarjem prihodnje leto. To pa najbrž že pomeni, da bomo v zimskem prestopnem roku priča valu odhodov. Za morebitne evropske snubce bodo zanimivi še nekateri nogometaši. Pri aktualnih prvakih iz Guangdžova poleg nekdanjega člana BarcelonePaulinha nastopa še 25-letni Brazilec Talisca, čigar vrednost je ocenjena na 20 milijonov evrov. Napadalec Jiangsu SuningaAlex Texeira je po podatkih Transfermarkta vreden 17 milijonov, za klube s stare celine pa je še toliko bolj zanimiv, ker se je v preteklosti že dokazoval v dresu Šahtarja iz Donecka. Nekdanji Villarrealovec Cedric Bakambu bi se prav tako utegnil vrniti v Evropo, zanj naj bi se zanimalo kar nekaj španskih klubov, trenutno pa je ocenjen na 15 milijonov. S povratkom omenjenih nogometašev bi evropski nogomet zagotovo še nekoliko pridobil na kvaliteti, a je trenutno bolj verjetno to, da se bo večina odločila za nadaljevanje azijske kariere. Na Japonskem in v nekaterih bogatih arabskih državah podobne restrikcije namreč še ne veljajo. Marouane Fellaini FOTO: AP