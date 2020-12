Konec pravljice: Dušan Kosić ni več trener Celja

Celjski klub se je vsem trem zahvalil za njihov prispevek k uspehom in jim na njihovi nadaljnji poti zaželel vse najboljše. Ime novega trenerja bodo sporočili v prihodnjih dneh, so še dodali. 49-letni Kosić je v knežje mesto prišel septembra leta 2017, z osvojenim naslovom državnega prvaka v lanski tekmovalni sezoni pa se je z zlatimi črkami za vedno zapisal v zgodovino kluba, so objavili na spletni strani. Državni prvaki Celjani so ob koncu jesenskega dela zasedli sedmo mesto, osvojili so 23 točk, za vodilnim Mariborom zaostajajo že za velikih 15 točk.