Konec prevlade Messija in Ronalda: 'Zlato žogo si zasluži Francoz, sicer bo to velika sramota'

Enemu glavnih akterjev minulega svetovnega prvenstva v Rusiji, ki mu je s hrvaško izbrano vrsto uspe lo spisati novo nogometno pravljico, Luki Modriću se nasmiha laskava lovorika Ballon d'Or, vsaj če gre verjeti poročanju francoskih medijev. Francoski radi o RFI namreč trdi, da po polovici preštetih glasov vodi Hrvat, tesno za njim pa se nahajata Raphael Varane in Kylian Mbappe . O zmagovalcu Zlate žoge sicer odloča dvesto novinarjev iz celega sveta, kdo pa si bo prislužil laskavo lovoriko bo znano 3. decembra.

Če bi Modriću to resnično uspelo, bi postal prvi Hrvat z laskavo lovoriko.

Zadnjih deset let sta se med dobitniki zlate žoge izmenjavala Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, vsak izmed njiju je slavil petkrat. A očitno se prevlada dveh najboljših nogometnih mojstrov zadnjih let končuje.

O tem je nedavno spregovoril tudi Mbappe, ki pa kljub temu ne dvomi v kvaliteto tih dveh nogometnih bogov. "Mislim, da ne Ronaldo in ne Messi ne bosta osvojila zlate žoge. To je vendarle leto svetovnega prvenstva, ki pri odločitvi običajno prevlada," je po poročanju Independenta dejal francoski nogometni reprezentant, ki se je v Rusiji s soigralci zavihtel na svetovni vrh:"A vzamemo igralca v najosnovnejši obliki, moramo priznati, da jima še vedno ni para. To leto sta bila spet najboljša."

Messi je v minuli sezoni na evropskih zelenicah največkrat zatresel mrežo, Ronaldo je z zadetki dominiral v Ligi prvakov. On tem je mladi Francoz izrazil prepričanje, da "ne moremo govoriti o koncu njune ere. Ta se bo končala šele, ko ju bo nekdo presegel."