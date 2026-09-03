Konec reprezentančne poti za bosanskega diamanta

Edina Džeka so domači ljubitelji poimenovali 'bosanski diamant', na družbenih omrežjih pa je kapetan reprezentance obvestil, da bo po 19 letih 2. oktobra na domači tekmi proti Švedski zadnjič oblekel dres BiH. "To so bile moje otroške sanje, ki sem jih nosil s seboj na vsakem od 151 nastopov za svojo državo," je zapisal Džeko.

Z izbrano vrsto se je kar dvakrat uvrstil na svetovno prvenstvo, prvič leta 2014 v Brazilijo, drugič pa letos na turnir v ZDA, Kanadi in Mehiki. "Uvrstitev na naše prvo svetovno prvenstvo leta 2014 ostaja eden najsrečnejših trenutkov v mojem nogometnem življenju. Čustva, ki sem jih čutil tisto noč po golu proti Walesu in nato v Zenici proti Italiji marca letos, bodo za vedno ostala v mojem srcu. Videti svoje ljudi, kako slavijo na ulicah naših mest, je bilo še eno neverjetno darilo, ki mi ga je dal nogomet."

V klubski karieri je igral za velike klube, kot so Manchester City, Roma in Inter, a poudarja, da se nič od tega ne more primerjati s ponosom, ki ga je čutil, ko je zastopal svojo državo. Danes za Schalke igra zadnjo sezono v svoji bogati karieri.

Na njegovi poslovilni tekmi bodo navijači pomahali v slovo rekorderju po številu nastopov, zbral jih bo 152, saj na tekmah proti Poljski in Romuniji ne bo igral, in rekorderju po doseženih zadetkih, ki jih ima na računu 73.