Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Konec reprezentančne poti za bosanskega diamanta

Sarajevo, 03. 09. 2026 10.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Edin Džeko

Edin Džeko, kapetan reprezentance Bosne in Hercegovine, je najavil konec svoje poti pri izbrani vrsti. Tekma proti Švedski 2. oktobra bo njegova zadnja za zmaje, v zgodovino pa se bo vpisal kot verjetno največji igralec BIH. Odhod 40-letnika pomeni konec skoraj 20 let dolge pravljice bosanskih navijačev.

Edina Džeka so domači ljubitelji poimenovali 'bosanski diamant', na družbenih omrežjih pa je kapetan reprezentance obvestil, da bo po 19 letih 2. oktobra na domači tekmi proti Švedski zadnjič oblekel dres BiH. "To so bile moje otroške sanje, ki sem jih nosil s seboj na vsakem od 151 nastopov za svojo državo," je zapisal Džeko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z izbrano vrsto se je kar dvakrat uvrstil na svetovno prvenstvo, prvič leta 2014 v Brazilijo, drugič pa letos na turnir v ZDA, Kanadi in Mehiki. "Uvrstitev na naše prvo svetovno prvenstvo leta 2014 ostaja eden najsrečnejših trenutkov v mojem nogometnem življenju. Čustva, ki sem jih čutil tisto noč po golu proti Walesu in nato v Zenici proti Italiji marca letos, bodo za vedno ostala v mojem srcu. Videti svoje ljudi, kako slavijo na ulicah naših mest, je bilo še eno neverjetno darilo, ki mi ga je dal nogomet."

Edinu Džeku so se uresničile otroške sanje
Edinu Džeku so se uresničile otroške sanje
FOTO: X

 V klubski karieri je igral za velike klube, kot so Manchester City, Roma in Inter, a poudarja, da se nič od tega ne more primerjati s ponosom, ki ga je čutil, ko je zastopal svojo državo. Danes za Schalke igra zadnjo sezono v svoji bogati karieri.

Na njegovi poslovilni tekmi bodo navijači pomahali v slovo rekorderju po številu nastopov, zbral jih bo 152, saj na tekmah proti Poljski in Romuniji ne bo igral, in rekorderju po doseženih zadetkih, ki jih ima na računu 73.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: Profimedia
nogomet bih edin džeko upokojitev

Zanka okoli Infantinovega vratu vse bolj ozka, Uefa pripravlja kazensko ovadbo

24ur.com Nedelja, ko je odšel veliki 'Ibra'
24ur.com Konec ere v Munchnu? Dolgoletni član namignil na bližajočo se upokojitev
24ur.com Ilka ima dovolj: po koncu sezone končuje kariero
24ur.com Bijol potrdil slovo: To bo moja zadnja tekma v črno-belem dresu
24ur.com Nikola Karabatić končal bogato rokometno kariero
24ur.com Eden izmed največjih v zgodovini rokometa po sezoni končuje kariero
24ur.com 'Uživam, saj sem vedel, da bo to moj zadnji Tour'
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Ta napaka pri nakupu otroških čevljih je pogostejša, kot si mislite
Ta napaka pri nakupu otroških čevljih je pogostejša, kot si mislite
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
To je ena največjih selitev zlata v zadnjih letih. Kaj se dogaja?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Lewis Hamilton uresničil otroške sanje: njegov novi lepotec je Ferrari F40
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929