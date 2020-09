Konec sage: Luis Suarez bo soigralec Jana Oblaka

Luis Suarez se je, kot smo že pisali, pripravljen se je tudi odpovedati polovici plače, ki jo je imel v Barci, kjer je zaslužil 30 milijonov evrov na leto. Novi nizozemski trener Barcelone Ronald Koeman se je odločil za prenovo Barcelone po polomiji v ligi prvakov, Katalonci pa tudi klestijo stroške za plače. Med prvimi na izhodnih vratih katalonske zasedbe se je tako znašel prav Suarez. Na Pirenejski polotok je prišel leta 2014 za 74 milijonov funtov (80 milijonov evrov) iz Liverpoola. Z Barcelono je osvojil štiri naslove la lige, štiri pokalne lovorike in en pokal Lige prvakov. Napadalec je na 283 tekmah dosegel 198 golov za Barcelono, s čimer je tretji najboljši strelec kluba vseh časov. Kljub zavidljivi statistiki pa ni bil več zaželen na Camp Nouu; Katalonci so ga najprej želeli izpustiti celo brezplačno, pod pogojem, da se ne bi pridružil vrhunskim klubom. Predsednik BarceloneJosep Maria Bartomeupa je nato spremenil svoje stališče, ko so se začeli zanj zanimati tekmeci Barcelone v španskem prvenstvu oziroma evropskih tekmovanjih. Sprva je Bartomeu prestop blokiral, ker Urugvajca ni želel prodati španskemu tekmecu. Toda po srečanju s predstavniki Suareza je katalonski klub popustil, saj je napadalec grozil z mediji. Atletico, za katerega vrsto let brani slovenski čuvaj mreže Jan Oblak, bo moral za 33-letnika plačati osnovno odškodnino v višini največ šest milijonov evrov, kar pa se lahko tudi spremeni glede na uspehe Madridčanov v Ligi prvakov, Suarezovo sago opisuje britanski BBC. Urugvajec je bil sicer že v pogovorih z italijanskim Juventusom, a je prestop padel v vodo zaradi zapletov s pridobivanjem italijanskega državljanstva. Juventus je namreč že zapolnil svojo kvoto igralcev zunaj EU, zato se Suarez brez italijanskega potnega lista ni mogel pridružiti torinski stari dami.