Konec sage? ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco

Potrditev je podal ameriški veleposlanik v Turčiji Tom Barrack in s tem odpravil dvome glede tega, ali bi omejitev Washingtona za iranske državljane v času sovražnosti med državama lahko vplivala na nastop Irana v ZDA. "Ponosni smo na našo izjemno ekipo na ameriškem veleposlaništvu v Ankari in na njihovo delo pri obdelavi vizumov za iransko nogometno reprezentanco na poti do SP v ZDA," je Barrack zapisal na družbenem omrežju X. "Šport presega meje in veselimo se, da bomo lahko pozdravili tekmovalce in navijače z vsega sveta."

Iranski nogometaši bodo v predtekmovanju nastopili v skupini G in igrali vse svoje tekme v ZDA. Prva je na sporedu 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Nastop Irana na svetovnem prvenstvu je bil zaradi napada ZDA in Izraela na to državo sicer nekaj časa pod vprašajem. Iran je aprila, po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom, najprej zaprosil Fifo za selitev tekem v Mehiko, kar pa je krovna zveza zavrnila.