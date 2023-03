Konec sanj za PSG: 'au revoir', ki boli bolj kot vsi poprej

Nočna mora, ki se v Parizu kar ne konča. Dan po vnovičnem razočaranju pariškega moštva si tako navijači kot lastniki kluba zagotovo postavljajo vsaj dve vprašanji. Kaj je šlo narobe in kako naprej? 'Au revoir', ki zagotovo boli bolj kot vsi do sedaj. Dejstvo, da v svoje vrste zvabiš največje zvezdnike nogometa, očitno ni dovolj, to so dokazali že drugo leto zapovrstjo, ko so elitno tekmovanje Lige prvakov končali že v osmini finala. Je morda upanja o tem, da bi sploh kdaj osvojili to lovoriko, konec? Če tega ne zmoreš z dvema najboljšima nogometašema na svetu, kaj še sploh ostane? Tudi tokrat je bil njihov krvnik Bayern iz Münchna, s katerim so se pomerili že v finalu tega tekmovanja leta 2020 v Lizboni. Leto, ki ga je dodobra premešala epidemija koronavirusa, je bilo sicer za PSG še najuspešnejše. Tako zelo blizu so bili, a hkrati tako daleč. Kingsley Coman je takrat poskrbel za vodstvo Nemcev, Francozi pa niso uspeli zadeti, ravno tako, kot se je to zgodilo na obeh tekmah osmine finala letošnje sezone. Bavarci so že v Parizu napovedali, da bodo zopet trd nasprotnik, zadeli so enkrat, Parižani pa so bili mnenja, da potrebujejo le več zbranosti in da je rezultat takšen, da ga lahko ulovijo oziroma presežejo. Nekateri so bili mnenja, da jim gre poškodba Neymarja (le-to je staknil na ligaški tekmi z Lillom) na roko, ker bo njihova igra lahko "hitrejša". Toda na zelenici tega nismo videli. To je bila bleda predstava moštva, pri katerem so navijači pogrešali predvsem Lionela Messija, najbolj v drugem polčasu. Tudi Kylian Mbappe na drugi tekmi ni prišel do izraza. Če pogledamo celotno sliko, v ekipi manjka kemija. Tudi želje po uspehu ni bilo videti.

In kako sedaj naprej? Bo Christophe Galtier še krmar te potapljajoče se ladje? 56-letni Francoz ni uspel vzpostaviti stila igre, ki bi lahko deloval pri takšnih posameznikih. Bi to mogoče uspelo Zinedinu Zidanu, ki je bil že večkrat omenjen kot možna zamenjava? Je bila napaka slovo nemškega strokovnjaka Tomasa Tuchla? Kaj bo storil Nasser al Khelaifi, ki je v zadnjih dveh sezonah vložil toliko sredstev za dosego tega izmikajočega se cilja. Niti športni svetovalec Luis Campos ni bil kos nalogi. V klub je pripeljal Ramosa in Messija, dva igralca, ki sta specializirana za osvajanje Lige prvakov. Toda iz tega se ni izcimilo nič dobrega, čeprav je bil Španec eden izmed vidnejših posameznikov sredine tekme. Tako na prvem kot na drugem obračunu je deloval odlično v obrambi, izkazal pa se je tudi v napadu. Mbappe je že pred povratnim obračunom z Nemci dejal, da njegova prihodnost v klubu ni povezana z rezultati v Ligi prvakov, pravi, da je sedaj popolnoma osredotočen samo na zmago v francoskem prvenstvu. To je tudi še edino, kar jim ostane. Iz ligaškega tekmovanja so se tudi poslovili že v osmini finala. Sicer pa so tudi vodilni v klubu mnenja, da se bo prihodnost kluba gradila okoli francoskega napadalca, vključili pa naj bi še več mladih igralcev, ki so produkt samega kluba. Toda nekateri so vseeno neizprosni in so mnenja, da je za mladega Francoza edina rešitev odhod iz Pariza, natančneje v Madrid. Galaktiki so za razliko od Parižanov, čigar trofejna polica Lige prvakov sameva, le to napolnili že 14-krat. So najuspešnejši, kar so vnovič dokazali na kultnem Anfieldu, ko so na prvi tekmi domače porazili z 2:5.

Pa pojdimo naprej, kaj bo z drugima dvema zvezdnikoma ekipe, z Neymarjem in Messijem? Brazilčeva prihodnost je bila že večkrat pod vprašajem, četudi ima sklenjeno pogodbo do leta 2025, z dodanimi klavzulami pa bi se ta dejansko iztekla leta 2027. Toda zaradi poškodbe, ki jo je staknil prav v ključnih trenutkih sezone, je njegova prihodnost v mestu ljubezni še bolj pod vprašajem. Dejstvo je, da je Brazilčev prihod za rekordnih 222 milijonov povsem spremenil deovanje kluba in ga dvignil na višjo raven. To so kazali tudi rezultati. Toda kasnejše poškodbe, ki so postale konstanta, vsekakor ne delujejo v njegov prid. Sicer je zvezdnik sezono začel na visokem nivoju, na 29 tekmah je zbral 18 zadetkov in prispeval 17 asistenc. Toda poraz s Hrvaško v četrtfinalu svetovnega prvenstva in že načeta poškodba gležnja sta ga očitno uspavala. Po koncu prvenstva se je njegova forma drastično poslabšala. Tudi Messi se glede prihodnosti v klubu še ni povsem zjasnil, čeprav naj bi v Parizu ostal vsaj do leta 2024. Nekateri mu očitajo, da je po osvojenem naslovu svetovnega prvaka z Argentino izgubil željo po novih zmagah. Odkar je leta 2015 osvojil svojo četrto lovoriko v Ligi prvakov, je nato doživel osem zaporednih porazov, šest z Barcelono in dva s PSG. In tako tudi statistika ni na njegovi strani. Na vseh osmih povratnih dvobojih je prispeval le en zadetek. Poleg vseh težav, ki pestijo klub v tem trenutku, se bo treba spopasti in prilagoditi novim pravilom finančnega fair-playa, še posebej od leta 2025 naprej, ko bodo veljale nove smernice in sankcije in bo treba zmanjšati maso plač. Morda pa gre vse skupaj z roko v roki, manj zvezdnikov na kupu bo sprostilo tako električno vzdušje kot ogromna finančna sredstva.