Konec skupne poti: Simeone kmalu brez tesnega sodelavca?

German "Mono" Burgos velja za enega najpomembnejših členov madridskega Atletica, v tabor katerega se je skupaj s trenerjem in rojakom Diegom Simeonejemvrnil leta 2011. To je bil začetek izjemne poti za madridske rdeče-bele, ki so medtem tudi zapustili legendarni stadion Vicente Calderon in se preselili na Wando Metropolitano, klubske vitrine pa so v tem času obtežili s sedmimi lovorikami.

ATLETICO

A zdaj naj bi Burgos poskusil s samostojno trenersko kariero, vsaj tako so zatrdili pri radiu Cadena SER v oddaji El Larguero. 50-letni Burgos, nekdanji vratar Atletica, naj bi svojo željo že sporočil Simeoneju in ostalim sodelavcem, medtem ko mu zastopniki iščejo novega delodajalca. Burgosu se pogodba z Atleticom izteče junija letos in že ob lanskem podaljšanju Simeonejeve pogodbe je postalo jasno, da se nekaj "kuha", saj je bi Burgos edini od Argentinčevih sodelavcev, ki pogodbe ni podaljšal.