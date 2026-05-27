Konec španske zgodbe na Rujevici: Sanchez ni več trener Rijeke

Victor Sanchez je po prejšnji sezoni, ko je z Olimpijo osvojil vrh slovenske lige, z grenkim priokusom zapustil Ljubljano. Spor z upravo zmajev ga je vodil do prestopa k našim južnim sosedom. Septembra je sedel na klop Rijeke, kjer je zamenjal kasnejšega trenerja Maribora Radomirja Đalovića, ki je z Rečani osvojil drugi naslov državnih prvakov v zgodovini. Poteza, s katero se velika večina reških navijačev ni strinjala in ki se na koncu ni popolnoma obrestovala. Črnogorski strateg se je z Reko uvrstil v skupinski del Konferenčne lige, nagrada za trud pa je na koncu pripadla Sanchezu.

Španec se je proslavil predvsem v Evropi, kjer je v ligaškem delu tekmovanja osvojil 16. mesto. Tako je na Rujevico prinesel prvo evropsko pomlad po 46 letih. Leta 1980 je na kultni Kantridi gostoval Juventus, ki je Rijeko izločil iz četrtfinala pokala pokalnih zmagovalcev, leta 2026 je bil v osmini finala Konferenčne lige usoden francoski Strasbourg. Sanchez je na Hrvaškem odvodil 30 tekem, na katerih je vpisal 13 zmag ter po devet porazov in remijev.