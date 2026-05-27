Nogomet

Konec španske zgodbe na Rujevici: Sanchez ni več trener Rijeke

Reka, 27. 05. 2026 15.44 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Victor Sanchez

Z Reke je danes prišla še uradna potrditev novice, ki je med hrvaškimi ljubitelji nogometa znana že nekaj časa. Victor Sanchez je sporazumno končal pogodbo z Rijeko in bo v naslednji sezoni iskal nov klub. Nekdanji strateg Olimpije pri naših južnih sosedih ni navdušil, zadnji žebelj v krsto pa je predstavljal poraz v finalu pokala proti Dinamu. Kot morebitna zamenjava za Španca se omenja povratek Matjaža Keka v mesto, kjer je spisal pravo nogometno pravljico.

FOTO: Luka Kotnik

Victor Sanchez je po prejšnji sezoni, ko je z Olimpijo osvojil vrh slovenske lige, z grenkim priokusom zapustil Ljubljano. Spor z upravo zmajev ga je vodil do prestopa k našim južnim sosedom. Septembra je sedel na klop Rijeke, kjer je zamenjal kasnejšega trenerja Maribora Radomirja Đalovića, ki je z Rečani osvojil drugi naslov državnih prvakov v zgodovini. Poteza, s katero se velika večina reških navijačev ni strinjala in ki se na koncu ni popolnoma obrestovala. Črnogorski strateg se je z Reko uvrstil v skupinski del Konferenčne lige, nagrada za trud pa je na koncu pripadla Sanchezu.

Španec se je proslavil predvsem v Evropi, kjer je v ligaškem delu tekmovanja osvojil 16. mesto. Tako je na Rujevico prinesel prvo evropsko pomlad po 46 letih. Leta 1980 je na kultni Kantridi gostoval Juventus, ki je Rijeko izločil iz četrtfinala pokala pokalnih zmagovalcev, leta 2026 je bil v osmini finala Konferenčne lige usoden francoski Strasbourg. Sanchez je na Hrvaškem odvodil 30 tekem, na katerih je vpisal 13 zmag ter po devet porazov in remijev.

Preberi še Kek namesto Sancheza na klopi Rijeke? Hrvaški mediji so prepričani v to

Ligaško sezono je sklenil na četrtem mestu, ki vodi v kvalifikacije za Konferenčno ligo. V finalu pokala je bil boljši zagrebški Dinamo z rezultatom 2:0. Največji uspeh na domačih tleh je prišel v obliki visoke zmage nad Hajdukom, s kar 5:0. "Victorju Sanchezu se zahvaljujemo za njegov doprinos k Rijeki, obenem pa mu želimo veliko sreče pri nadaljevanju trenerske poti," so zapisali pri dvakratnih hrvaških prvakih. Kot morebitna zamenjava se že dalj časa omenja povratek Matjaža Keka. Nekdanji strateg slovenske izbrane vrste velja za najbrž najbolj čislanega Slovenca v kvarnerskem zalivu. Z Rijeko je leta 2017 osvojil zgodovinski prvi naslov državnih prvakov.

KOMENTARJI4

motorist_mb
27. 05. 2026 16.29
Tota dva samo naše klube lahko vodita 😆
Cupko
27. 05. 2026 16.13
Delius ga bo prosil, da se vrne
Amor Fati
27. 05. 2026 15.58
Baje prihaja Riera, ker je vedno sanjal, da bo nekoč vodil ta klub.
MiSlovenci
27. 05. 2026 15.53
Čas je da se vrne v Olimpijo!
