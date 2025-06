Konec tedna še zadnje odločitve na slovenskih nogometnih zelenicah

Konec tedna se bo končala sezona 2024/25 v prvi in drugi slovenski ligi. V obeh bo prav zadnji krog dal še nekaj ključnih odgovorov, v prvi ligi med drugim to, kdo bo končal v 2. SNL.

OGLAS

Nogometšai Olimpije so osmi naslov potrdili minuli vikend z zmago proti Radomljam. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Večina prvoligašev je po 35 krogih lahko sproščena, saj so padle že vse pomembnejše odločitve z izjemo tega, kdo bo v sezoni 2025/26 igral med drugoligaši in kdo se bo boril za obstanek med prvoligaši. Med desetimi prvoligaškimi klubi neposredno v nižji rang tekmovanja izpade zadnjeuvrščeni klub, predzadnji pa se bori za obstanek z drugouvrščenim v 2. SNL. V prvi ligi, evropska mesta so si že priigrali Olimpija, Maribor, Koper in Celje, pred zadnjim krogom zadnji dve mesti zasedata Domžale in Nafta. Domžalčani imajo pred Lendavčani tri točke naskoka, kar je na videz ogromno, po drugi strani pa obe ekipi čakata težki gostovanji. Domžale bodo v nedeljo ob 15.00 igrale v Celju, Nafta, ki ima boljši medsebojni izkupiček z Domžalčani in bi tako imela prednost pri točkovnem izenačenju na koncu sezone, pa v Mariboru.

Nafta potrebuje zmago v Mariboru in poraz Domžal v Celju. FOTO: prvaliga.si icon-expand

Lendavčani pod vodstvom Joszefa Boszika v zadnjem obdobju ne kažejo prav obetavnega obraza, nazadnje so v prejšnjem krogu doma visoko izgubili proti "rezervni" ekipi Celja z 1:6. Niz porazov pa traja štiri tekme. "Borba za obstanek še traja, a potrebujemo pomoč Celja v zadnjem krogu in seveda zmago v Mariboru. To bo velik izziv, a mislim, da ga lahko sprejmemo in da smo mu lahko kos. Ni in ne bo lahko, ampak še vedno smo v igri in borili se bomo do konca. To vam lahko zagotovim," je pred zadnjo tekmo sezone povedal Boszik. Nafta ima po poškodbi Josipa Špoljarića težave v napadu, a vse kaže, da jih bo imel na drugi strani tudi Maribor, saj zaradi kazni proti Nafti med drugimi ne bosta smela nastopiti Hilal Soudani in Benjamin Tetteh. Obenem Maribor vsaj rezultatsko nima več za kaj igrati, saj je potrjeno drugi na lestvici. Na treh medsebojnih tekmah v tej sezoni je dvakrat zanesljivo odpravil lendavsko zasedbo, enkrat pa igral neodločeno.

Domžalčani so po prihodu Antona Žlogarja v precej dobri formi, ki bo očitno dovolj za dodatne kvalifikacije. FOTO: NK Domžale icon-expand

Po drugi strani je enako razmerje tudi med Celjem in Domžalami, ki se bodo prav tako merili v nedeljo ob 15.00. Celjani, ki bodo spet brez kaznovanega trenerja Alberta Riere, so v prejšnjem krogu pokazali, da zmorejo tudi brez Španca in nekaterih prvokategornikov. Anton Žlogar na klopi Domžal bo pogrešal kaznovana Toma Alena Tolića in Nina Milića, a računal vsaj na točko, ki bi zagotovila deveto mesto. Domžale so na zadnjih dveh tekmah zbrale štiri točke in se tako postavile v zanje kar ugoden položaj v boju za obstanek. Eno od točk so osvojili konec prejšnjega tedna proti Bravu, a po njej niso bili zadovoljni. "V Celju bomo morali pokazati več," je za spletno stran kluba dejal Haris Vučkić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Triglav in Gorica še upata na prvo ligo