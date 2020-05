Konec tudi na Škotskem: Celtic (spet) prvak, Hearts izpadel

Na večni lestvici prvakov imajo Rangersi, ki so v zadnjem desetletju prebolevali tudi bankrot in izpad v tretjo ligo, vedno manjšo prednost pred Celticom (54:51). Modri sicer tako kot po številu državnih naslovov vodijo tudi po skupnem številu največjih trofej (115:110), niso pa nikoli osvojili največje evropske lovorike, Lige prvakov, kar je zeleno-belim uspelo leta 1967.

Na sestanku upravnega odbora vodstva škotske lige (SPFL) so v ponedeljek potrdili dogovor med 12 prvoligaškimi klubi, ki so se konec minulega tedna strinjali, da uspešna izvedba sezone ni mogoča. O končnem vrstnem redu je zaradi različnega števila odigranih tekem odločalo povprečje osvojenih točk, edina sprememba pa je zaradi ustavitve tekmovanja 13. marca napredovanje St Johnstona na šesto mesto pred Hibernian.

'Zapleten in naporen izziv'

A vse še ni izgubljeno, saj so se pojavljala namigovanja, da bi lahko prvenstvo začasno razširili za sezono 2020/21. Izvršni predsednik SPFL Neil Doncaster je dejal, da so klubi izrazili "jasen in enoten pogled", da tekem ni mogoče odigrati. Vodstvo bo klubom nemudoma izplačalo za sedem milijonov funtov nagrad (7,85 milijona evrov), ki jim pripadajo glede na končno uvrstitev.

"Osredotočenost se bo zdaj preusmerila k temu, kako lahko spet varno in čimprej zaženemo nogometno dogajanje," je po poročanju BBC še dejal Doncaster. "Nihče si ne sme delati utvar glede tega, kako zapleten in naporen izziv bo vrniti škotski nogomet v običajne tirnice."

Odločitev je upravni odbor SPFL sprejel po kontroverznem glasovanju v mesecu aprilu, za je sicer glasovalo 81 odstotkov klubov, kjer so dobili pooblastila za odpoved sezone, če bi ocenili, da preostalih 49 tekem ne bo mogoče prirediti. Nogometa na Škotskem ne bodo igrali vsaj do 10. junija, Mednarodna nogometna zveza (Uefa), ki jo vodil Aleksander Čeferin, pa je vodstva prvenstev oziroma nogometne zveze pozvala, da sezono dokončajo do 25. maja oziroma do tega datuma razkrijejo svoje načrte. Uefa pričakuje tudi pojasnila, zakaj sezone ni bilo mogoče izpeljati, da bi nato razdelila vozovnice za svoja mednarodna tekmovanja za sezono 2020/21. Glede na končno lestvico Celtic čakajo kvalifikacije za Ligo prvakov, Rangerse, Motherwell in Aberdeen pa na različnih stopničkah kvalifikacije za Ligo Evropa.