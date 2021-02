Konec ugibanj: Neymar bo počival štiri tedne in izpušča (vsaj) prvi obračun z Barco

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je na tekmi francoskega pokala med Caenom in PSG-jem staknil poškodbo, zaradi katere je predčasno zapustil igrišče. V taboru Parižanov so sprva upali, da bo 29-letnik nared že za torkov prvi obračun osmine finala Lige prvakov proti Barceloni, a so kasnejši zdravniški pregledi to možnost ovrgli. Še več, Neymar bo, kot je potrdil pariški velikan, počival vsaj štiri tedne. Tako je pod velikim vprašajem tudi povratno srečanje z Blaugrano, ki bo 10. marca.

O Neymarjevi poškodbi na sredini tekmi francoskega pokala smo poročali že dopoldan, popoldan pa so na spletni strani pariškega kluba le postregli z informacijo, ki jo je čakala praktično celotna nogometna javnost. Neymar bo odsoten vsaj štiri tedne, tako da ga zagotovo ne bo na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ki si jo boste v torek, 16. februarja, lahko ogledali tudi na VOYO in Kanalu A. Na uradni spletni strani pariškega moštva so zapisali, da je Neymar utrpel poškodbo leve stegenske mišice pritezalke in da se glede na opravljene teste pričakuje, da bo odsoten okoli štiri tedne, odvisno od poteka okrevanja. Po predvidenem scenariju bo nekdanji nogometaš Barcelone izpustil pet tekem (v Ligi prvakov prav proti svojemu nekdanjemu klubu in štiri prvenstvene obračune, op. a.), kaj lahko pa se zgodi, da ga ne bo niti na povratni tekmi osmine finala, ki bo v Parizu na sporedu 10. marca.