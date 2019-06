Podpredsednik Atletica potrdil, da bo Griezmann kariero nadaljeval v Barceloni

Antoine Griezmann se je sicer že pred časom poslovil od navijačev Atletica in jim dal jasno vedeti, da karierie ne bo nadaljeval v dresu rojiblancosov. Čeprav so ga nemudoma po objavi mnogi že selili v Barcelono, pa so se v javnosti pojavila (domnevna) sporočila iz garderobe Barcelone, da si ga igralci blaugrane tam ne želijo. Nato so se v javnosti začela pojavljati še imena Bayerna in PSG-ja, a zdaj je ugibanja prekinil kar podpredsednik Atletica, ki je dejal, da je že od marca jasno, da se francoski napadalec seli v Barcelono, do katere simpatij nikoli ni skrival.

Poleg tega je Gil Marin dejal, da mora Atletico najti igralce, ki bodo nad vsemi in da je treba ustvariti ekipo pravih moških. Podpredsednik Atletica je z izjavo prehitel francoskega napadalca, ki je pred dnevi dejal, da ve, kje bo nadaljeval kariero, a tega še ni želel javno razkriti.