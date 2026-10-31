Konec več kot stoletne zgodbe ene največjih italijanskih ikon

San Siro oziroma Giuseppe Meazza, domovanje Interja, Milana in občasno tudi italijanske reprezentance FOTO: 24ur.com

Milano je znan po številnih znamenitostih. Ob omembi mesta večina najprej pomisli na modo, slovite modne hiše, veličastno katedralo Duomo in operno hišo La Scala. Toda podoba mesta je tesno povezana tudi z nogometom. Milano je znano po dveh italijanskih velikanih, AC Milanu in FC Internazionale Milano (Inter), ena izmed najbolj prepoznavnih zgradb v mestu pa je tudi njun dom – legendarni stadion Giuseppe Meazza. Letos je ta ikonični objekt praznoval častitljivih 100 let. Stadion je bil zgrajen leta 1926 v milanski četrti San Siro, po kateri je stadion dobil tudi svoje prvotno ime – Nuovo Stadio Calcistico San Siro (Novi nogometni stadion San Siro). Čeprav je njegovo uradno ime Giuseppe Meazza, ga številni še danes kličejo San Siro. Vendar se tudi najveličastnejše zgodbe nekoč lahko znajdejo pred prelomnico. Po več kot stoletju sta se milanska nogometna velikana odločila, da je napočil čas za novo poglavje. Načrti predvidevajo rušenje stadiona in gradnjo novega, sodobnega tik ob njem.

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Toda Italija je država, v kateri imajo tradicija, zgodovina in pripadnost prav posebno mesto. San Siro pa za navijače Interja in Milana ter številne prebivalce mesta nikoli ni bil zgolj le športni objekt. Zato ne preseneča, da številni navijači obeh klubov nasprotujejo rušenju legendarnega stadiona in se namesto tega zavzemajo za njegovo prenovo. Navijači Interja so s transparentom z napisom "Luci a San Siro, non le spegnerete mai (Luči na San Siru ne boste nikoli ugasnili) in vzkliki "Giu le mani dal nostro stadio" (Roke stran od našega stadiona) jasno izrazili nasprotovanje načrtom za rušenje stadiona. San Siro zanje namreč ni zgolj objekt, ki bi ga bilo mogoče nadomestiti z modernejšo arhitekturo in milijardno naložbo. Je simbol milanskega nogometa. Betonski velikan, prežet s stoletjem spominov, čustev in zgodb več generacij navijačev. Njegova bogata zgodovina in neizbrisen pečat, ki ga je pustil v nogometnem svetu, sta nekaj, s čimer se lahko pohvali le peščica športnih objektov na svetu. Zato ni presenetljivo, da se je stadiona poleg poimenovanja San Siro oprijel tudi vzdevek "tempelj Milana", ki poudarja njegovo tesno povezanost z mestom in njegovima kluboma ter "La Scala del Calcio" (operna hiša nogometa, po vzoru slovite milanske opere La Scala).

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Stoletje zgodovine

Zamisel o gradnji novega nogometnega stadiona v milanski četrti San Siro je nastala na pobudo takratnega predsednika AC Milana Piera Pirellija, sina Giovannija Battiste Pirellija, ustanovitelja slovitega proizvajalca pnevmatik Pirelli. Za lokacijo so izbrali območje v neposredni bližini hipodroma (Ippodromo di San Siro), ki je bil zgrajen pet let prej. Arhitekti so zasnovali stadion, namenjen izključno nogometu, brez atletskih stez, ki so bile značilne za številna italijanska prizorišča tistega časa. Pri zasnovi so se zgledovali po angleških nogometnih stadionih, ki so jih zaznamovale štiri ločene tribune, namenjene gledalcem. San Siro je svoja vrata odprl 19. septembra 1926, ko se je na tribunah zbralo kar 35.000 ljudi in spremljalo prvi veliki milanski derbi, v katerem je Inter premagal Milan s 6:3. Tako se je rodil objekt, ki je bil že od samega začetka zasnovan z enim samim namenom – postati dom nogometa in njegovih navijačev.

Stari stadion Giuseppe Meazza pred pokritjem strehe, z žerjavi v ozadju. FOTO: Profimedia

Sprva je bil stadion v lasti AC Milana, v tridesetih letih prejšnjega stoletja pa je prešel v last mestnega sveta. Po koncu druge svetovne vojne, leta 1947 se je na stadion preselil še Inter, ki je pred tem domače tekme igral v Areni Civica v središču mesta. Tako se je začela zgodba, ki traja že skoraj osem desetletij – zgodba o dveh velikih rivalih, ki sta si kljub različnim barvam, simbolom in navijaškim strastem delila isti nogometni dom.

Giuseppe Meazza FOTO: AP

Leta 1980, leto po njegovi smrti, so stadion poimenovali po Giuseppeju Meazzi, v Milanu rojenem nogometašu, ki je največji pečat pustil pri Interju, kjer je nastopal kot igralec in pozneje tudi kot trener. V karieri je oblekel tudi dres mestnega tekmeca Milana. Velja za enega najboljših italijanskih nogometašev vseh časov. Z italijansko reprezentanco, znano pod vzdevkom azzurri (modri), je osvojil dva naslova svetovnega prvaka. Zadnja večja prenova stadiona je potekala med letoma 1987 in 1990, ko so ga pripravljali na svetovno prvenstvo leta 1990. V tem obdobju je dobil svojo prepoznavno podobo, ki ga krasi še danes. Njegova posebnost je enajst mogočnih betonskih valjev oziroma podpornih stolpov, ovitih v spiralne klančine, po katerih se navijači vzpenjajo do tribun. Štirje od teh stolpov stojijo na vogalih stadiona in dodatno podpirajo novo strešno konstrukcijo z značilnimi rdečimi nosilci, ki stadionu dajejo mogočen in skoraj futurističen videz.

Posebno zanimiv optični učinek nastane ob prihodu in odhodu navijačev, ko se množica po spiralnih klančinah vzpenja proti tribunam oziroma spušča proti izhodom. Njihovo usklajeno gibanje ustvarja nenavadno iluzijo – zdi se, kot da se mogočni betonski valji vrtijo okoli svoje osi in se premikajo nad stadionom. V resnici gre za igro perspektive in gibanja, prav takšne arhitekturne posebnosti pa San Siru dajejo neponovljiv značaj ter ga ločujejo od drugih nogometnih prizorišč. Prav zato se številni navijači in prebivalci Milana težko sprijaznijo z idejo o gradnji novega stadiona in dejstvom, da bi s tem izgubili tako prepoznavno arhitekturno in nogometno znamenitost.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Nov nogometni stadion Interja in Milana Profimedia

Milano, novi San Siro: Upodobitev projekta stadiona Profimedia

Milano, novi San Siro Profimedia

Milano, novi San Siro Profimedia







Pot do novega stadiona

Milan in Inter sta že leta 2019 predstavila načrte za gradnjo novega stadiona, ki bi nadomestil sloviti San Siro. Toda projekt je naletel na nasprotovanje italijanskih oblasti, ki so želele ohraniti legendarno nogometno prizorišče zaradi njegove zgodovinske in arhitekturne vrednosti. Zapletlo se je pri vprašanju kulturnovarstvene zaščite, saj so jo lahko dobili le deli stadiona, ki so bili stari najmanj 70 let. Leta 2023 je Regionalna komisija za kulturno dediščino Lombardije zato podprla zaščito drugega obroča tribun, ki je bil zgrajen pred letom 1956. Ta je novembra 2025 dopolnil zahtevano starost in s tem izpolnil pogoje za zaščito. To pa ni pomenilo, da je bil zaščiten celoten stadion. Ker preostali deli še niso izpolnjevali starostnega pogoja, jih kulturnovarstvena zaščita ni zajela, zato rušenje San Sira ni bilo preprečeno.

In prav leta 2025 se je prihodnost San Sira začela dokončno razpletati. Inter in AC Milan sta namreč dosegla dogovor z mestnimi oblastmi ter za 197 milijonov evrov odkupila stadion in okoliška zemljišča. Prodajo je mestni svet potrdil po skoraj 12-urni nočni razpravi, s čimer je odprl pot tudi morebitnemu rušenju obstoječega nogometnega prizorišča. Z odkupom sta tako kluba naredila ključen korak k uresničitvi projekta, ki bi pomenil konec več kot stoletne zgodbe.

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Večmilijardna zamenjava

Zdaj so načrti dobili tudi konkretno podobo. In usoda legendarnega San Sira je dokončno zapečatena. Kluba sta namreč uradno predstavila projekt novega objekta, ki bo zrasel v neposredni bližini sedanjega stadiona. "Novi San Siro", ki se bo imenoval Generali Stadium, bo sprejel 71.500 gledalcev, njegova gradnja pa naj bi se začela leta 2028. Prve tekme na njem načrtujejo v sezoni 2031/32. Projekt sta kluba predstavila na slovesnosti na milanskem gradu Sforzesco. Gradnja stadiona je ocenjena na približno 1,2 milijarde evrov, celotna naložba, ki vključuje tudi prenovo širšega območja, pa naj bi po italijanskih poročilih dosegla približno 2,3 milijarde evrov. Svoje zadovoljstvo ob napovedanem projektu je izrazil predsednik Milana Paolo Scaroni. "Na tem projektu delam že od leta 2017. Se vam zdi, da je postopek trajal dovolj dolgo?" je v šali pripomnil in dodal, da mu uresničevanje načrtov prinaša veliko zadovoljstvo. Predsednik Interja Giuseppe Marotta je v intervjuju za The Athletic potrebo po novem stadionu utemeljil predvsem s finančnimi razlogi. "Real Madrid po podatkih, ki jih imamo, s stadionom Santiago Bernabeu ustvari približno 250 milijonov evrov prihodkov na leto, medtem ko mi s San Sira ustvarimo nekaj manj kot 100 milijonov evrov," je pojasnil. Ob tem velja dodati, da je Real Madrid svoj sloviti stadion v zadnjih letih temeljito prenovil, medtem ko je San Siro zadnjo večjo prenovo doživel pred svetovnim prvenstvom leta 1990. Zato se ob primerjavi prihodkov obeh stadionov ponuja tudi vprašanje, ali bi lahko podobne rezultate dosegli z obsežno prenovo San Sira.

Inter in Milan sta možnost prenove sicer preučila, vendar sta ocenila, da bi bila ta zaradi obsega del, visokih stroškov in potrebe po začasni selitvi zelo zahtevna. Ob tem velja spomniti, da so se poleg že omenjenega Real Madrida tudi nekateri drugi največji evropski klubi odločili za drugačno pot. Barcelona je prenovila Camp Nou, Liverpool pa je postopoma širil in posodabljal Anfield. Čeprav takšni projekti zahtevajo velika finančna sredstva in dolgotrajna gradbena dela, so klubi ohranili svoja zgodovinska nogometna prizorišča ter jih prilagodili sodobnim zahtevam. V Milanu pa sta se kluba odločila za drugačno rešitev. Ob tem ostaja vprašanje, ali je bilo mogoče najti pot, ki bi združila finančne ambicije obeh klubov z ohranitvijo enega največjih simbolov evropskega nogometa. "San Siro sicer predstavlja pomemben del zgodovine in spominov obeh klubov, vendar ne izpolnjuje več zahtev sodobnega stadiona niti pričakovanj navijačev," je še dodal Marotta. Večji del stadiona bosta kluba tako porušila, ohranila pa bosta del drugega obroča tribun, ki je zaradi kulturnovarstvene zaščite prepoznan kot del zgodovinske dediščine San Sira.

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(Ne)slaven konec ene največjih ikon Milana

S tem se bo počasi spustil zastor nad več kot stoletno zgodbo enega najbolj ikoničnih športnih prizorišč na svetu. San Siro, Giuseppe Meazza, Tempelj Milana oziroma La Scala del Calcio je skozi desetletja postal veliko več kot le nogometni stadion. Postal je sinonim za oba milanska kluba ter eden najprepoznavnejših simbolov mesta, regije in celotne Italije. Svoj dom so na njem našli številni velikani svetovnega nogometa, kot so: Marco van Basten, Ronaldinho, Paolo Maldini, Franco Baresi, Zlatan Ibrahimović, Kaka in Ronaldo. A stadion ni živel le za nogomet. Na njem so nastopila tudi največja svetovna glasbena imena, kot so Michael Jackson, Bob Marley, Madonna in The Rolling Stones. San Siro je tako postal prizorišče nepozabnih športnih in glasbenih trenutkov, ki so zaznamovali generacije navijačev in obiskovalcev.