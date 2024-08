Konec zmagovitega niza Olimpije, Celje s težavami do zmage

V Celju, kjer je v četrtek z 0:1 v kvalifikacijah za Ligo Evropa izgubil irski Shamrock Rovers, so Celjani levji delež opravili že v prvem polčasu. Zadela sta Ivan Brnić, za katerega se sicer ugiba, da ga bo Albert Riera še pred koncem prestopnega roka prečrtal, in najboljši strelec prejšnje sezone Aljoša Matko.

Radomljani so v prvem delu delovali nebogljeno, v začetku drugega pa vstali od mrtvih, ko je v 54. minuti znižal Stjepan Davidović. Le dobrih deset minut pozneje je za šok na Areni Z'dežele poskrbel Niko Gajzler, ki je izenačil na 2:2. Celjani so nato vse moči usmerili v napad, za kar so bili nagrajeni v 76. minuti, ko je zadel osrednji branilec Damjan Vuklišević. Končni izid je globoko v sodniškem dodatku postavil Armandas Kučys, ki je v prvem krogu poskrbel za zmago Celja nad Bravom.

Istočasno so Ljubljančani želeli nadaljevati niz zmag, ki je na začetku sezone trajal že dolgih šest tekem. A tokrat so se Domžalčani izkazali za pretrd oreh. Potem ko so izgubili uvodne tri tekme, so tokrat v obrambi delovali bistveno bolje, tako da zmaji niti niso imeli večjih priložnosti. Sredi drugega polčasa je bil blizu Justas Lasickas, tudi na drugi strani pa je bilo nekajkrat zelo nevarno, a je zbrani Matevž Vidovšek poskrbel, da se njegova mreža ni zatresla.