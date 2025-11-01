Konec zmagovitega niza Uniteda, Bijolov Leeds poražen

Končan je niz treh zaporednih zmag Manchester Uniteda v Premier League. Rdeči vragi so v 10. krogu gostovali pri Nottingham Forestu in po zaostanku z 1:2 z golom Amada Dialloja v 81. minuti iztržili remi. Benjamin Šeško je odigral celotno tekmo, tako kot tudi Jaka Bijol ob porazu Leedsa na gostovanju pri Brightonu (0:3).

Benjamin Šeško se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce. FOTO: Profimedia icon-expand

Benjamin Šeško je še drugo tekmo zapored in skupno peto začel v udarni postavi rdečih vragov. Napadalec slovenske izbrane vrste je nevarno zapretil v 15. minuti, ko se je odločil za strel z razdalje, a je žoga ob njegovem poskusu zletela mimo desne vratnice gola domačinov. Pet minut pozneje bi se lahko znašel še v ugodnejšem položaju za dosego gola. Po natančni podaji Bryana Mbuema si je slabo ustavil žogo. Je pa zasedba Rubena Amorima le povedla v 34. minuti. Iz kota je podal Bruno Fernandes, z glavo pa je bil natančen Casemiro. Za izkušenega brazilskega vezista je bil to tretji gol v Premier League v tej sezoni, v polno je meril drugo tekmo zapored.

Na začetku drugega polčasa pa se je za rdeče vrage v razmaku vsega dveh minut vse postavilo na glavo. Najprej je po podaji Ryana Yatesa z glavo zadel Morgan Gibbs-White, nato pa je zmedo v gostujočem kazenskem prostoru izkoristil še nekdanji član Juventusa Nicolo Savona in poskrbel za preobrat. Točko je gostom z mojstrovino v 81. minuti zagotovil Amad Diallo, ki je zadel z volejem z roba kazenskega prostora. 23-letni krilni napadalec je v sodnikovem podaljšku skoraj dosegel še zmagoviti gol za United, a je branilec Murillo po njegovem strelu žogo zbil pred golovo črto. Šeško je odigral celotno tekmo.

Danny Welbeck je načel mrežo Leedsa. FOTO: AP icon-expand

Od prve minute je za Leeds znova zaigral tudi Jaka Bijol. Steber obrambe slovenske izbrane vrste je s soigralci gostoval pri Brightonu, ki je povedel v 11. minuti. V polno je meril izkušeni nekdanji član Manchester Uniteda Danny Welbeck. V drugem polčasu je v razmaku šestih minut dvakrat zadel še Paragvajec Diego Gomez in zapečatil usodo Leedsa, ki ostaja pri treh zmagah v tej sezoni Premier League.

Arsenal nadaljuje s suverenimi predstavami

Topničarji so še enkrat dokazali, da so trenutno najbolj vroča zasedba med angleško nogometno elito. Varovanci Mikela Artete so na gostovanju pri Burnleyju brez večjih težav prišli do novih treh točk. Pot do devete zaporedne zmage v vseh tekmovanjih sta že v prvem polčasu tlakovala Viktor Gyökeres in Declan Rice, Londončani pa že na sedmi tekmi zapored niso prejeli niti gola.

Premier League, 10. krog, izidi: