Konferenčna liga: Rennes in Vitesse neodločeno, HJK zmagal, Paok do točke

V skupini Mure sta se na drugi tekmi Rennes in Vitesse razšla s 3:3. Rennes je po porazu Londončanov v Mariboru ušel na neulovljivih 11 točk in je že prvi v skupini, medtem ko je Vitesse s točko Tottenham ujel, oba jih imata po sedem. Mura je s prvimi točkami v sezoni zdaj pri treh, a ne more več ujeti tekmecev pred sabo. HJK Helsinki Filipa Valenčiča je gostil Alaškert in zmagal tesno z 1:0. Edini zadetek je dosegel Atomu Tanaka v 48. minuti. Valenčič je igral do 87. minute.

Solunski Paok Jasmina Kurtića pa je gostoval pri Slovanu iz Bratislave. Tekma se je končala z 0:0, Kurtić je igral celo tekmo. V tej skupni je na drugi tekmi Koebenhavn premagal Lincoln s 4:0. Na lestvici vodi Koebenhavn z 12 točkami, Slovan in Paok imata po osem točk.

V preostalih popoldanskih tekmah je Flora Tallinn premagala Partizan z 1:0, v skupini E sta se vodilna Slavia Praga in Feyenoord razšla z 2:2, vodilni v ekipi H Basel je s 3:2 v gosteh premagal Kairat Almaty.