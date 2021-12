Popovićev Anorthosis končal evropsko sezono, Kurtićev Paok do drugega mesta v skupini

V skupini A sta bili že pred tekmami oddani prvi mesti, najboljši je bil na koncu prav Linz, Maccabi Tel Aviv pa je bil drugi, danes je igral 1:1 pri Alaškertu. HJK, za katerega je Filip Valenčič danes igral od 77. minute, je za drugim mestom zaostal velikih pet točk.

V skupini B se je Anorthosis še boril za končno drugo mesto, toda na tekmi, na kateri je Denis Popović igral od 46. minute, je osvojil le točko, ki je bila premalo za pomik po lestvici navzgor. Drugo mesto je z dvema točkama več osvojil Partizan, prvi pa je bil Gent, ki je z 1:0 tokrat odpravil Floro.

V skupini F je Paok, pri katerem je Jasmin Kurtić igral celo tekmo, na koncu zbral 11 točk, dve manj od zmagovalca skupine Koebenhavna, ki je z 2:0 odpravil Slovan Bratislavo. Danci so se neposredno uvrstili v osmino finala, Grke pa spomladi najprej čaka še tako imenovani "play off" za med 16.

Ob Linzu, Maccabiju, Gentu in Partizanu so si nadaljevanje tekmovanja priigrali še Roma, Bodö/Glimt, AZ Alkmaar, Randers, Feyenoord, Koebenhavn, Rennes, Basel in Karabah. Drugouvščeni se bodo za osmino finala merili s tretjeuvrščenimi ekipami Lige Evropa, to pa so Sparta Praga, PSV Eindhoven, Leicester City, Fenerbahče Mihe Zajca, Marseille, Midtjylland, Celtic in Rapid Dunaj Dejana Petroviča.