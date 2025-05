Betis izziva Chelsea, ki lovi peto zmago na evropskih tekmovanjih

Pred velikim finalom Lige prvakov bomo danes dobili zmagovalca Konferenčne lige. V poljskem Vroclavu se bosta za naslov v tretjerazrednem evropskem klubskem tekmovanju pomerila Chelsea in Real Betis. Londončani imajo veliko več izkušenj z igranjem v finalih evropskih tekmovanj, a Betis je vsekakor ekipa, ki je ne gre podcenjevati. Do finala so namreč imeli vse prej kot enostavno pot, ki je pokazala, kako trdoživa je lahko ekipa iz Seville.

Nogometaši Chelseaja lovijo svoj peti naslov v evropskih tekmovanjih. FOTO: Profimedia icon-expand

Chelsea bi do finala težko imel bolj gladko pot. Ligaški del tekmovanja je sklenil na vrhu lestvice; dobil je prav vseh šest tekem in imel kar štiri točke prednosti pred drugouvrščeno portugalsko Vitorio. Tudi v nadaljevanju je Londončanom šlo vse po načrtih, v osmini finala so izločili Kobenhavn, v četrtfinalu so brez težav odpravili poljsko Legio, v polfinalu pa visoko porazili švedski Djurgarden.

Betis se je moral za finalno vstopnico bolj potruditi. Ligaški del je s tremi zmagami, remijem in dvema porazoma končal šele kot petnajsti, mesto nižje od ljubljanske Olimpije. Napredovanje v izločilne boje si je tako moral zagotoviti v dodatnih kvalifikacijah, v katerih je bil nato boljši od belgijskega Genta.

Betis je pokazal, kako trdoživ tekmec je. FOTO: Profimedia icon-expand

Njihov naslednji tekmec je bila Vitoria, ki jih je na prvi tekmi precej namučila (2:2), v gosteh pa so Portugalce povsem nadigrali in slavili s 4:0. V četrtfinalu so nato Španci preskočili Jagiellonio, v polfinalu pa so po srditem boju predvsem po zaslugi domače zmage z 2:1 ugnali še Fiorentino.

Nogometaši iz Seville so se letos sploh prvič uvrstili v finale katerega koli izmed evropskih tekmovanj, medtem ko imajo Londončani precej več izkušenj s finali evropskih ligaških tekmovanj. V Ligi Evropa so bili v finalu dvakrat in obakrat zmagali, najprej v sezoni 2012/13 proti Benfici, nazadnje pa v sezoni 2018/19, ko so ugnali Arsenal. V finalu Lige prvakov so igrali trikrat, prvič leta 2008, ko so izgubili proti Manchester Unitedu, nato pa so bili dvakrat uspešni, leta 2012 so bili boljši od Bayerna, leta 2021 pa od Manchester Cityja. Z današnjo zmago bi dopolnili komplet trofej z evropskih tekmovanj.

Chelsea bi z zmago dopolnil komplet zmag v finalih evropskih tekmovanj. FOTO: Profimedia icon-expand

Andaluzijci pa se nogometnega velikana kljub pomanjkanju izkušenj ne bojijo. "Če bomo igrali enakovredno, mislim, da imamo enake možnosti za zmago na tekmi kot oni. Ne smemo delati napak zaradi prevelike želje. Najlažje bi mi bilo reči, da je Chelsea favorit, ampak mislim, da ni tako," je prepričan trener Betisa Manuel Pellegrini. So pa Španci bolj izkušeni, kar se igranja v Konferenčni ligi tiče. Za Chelsea je namreč to sploh prva sezona v tem tekmovanju, Betis pa se je v njem preizkusil že lani, ko mu je preboj v osmino finala preprečil zagrebški Dinamo.

Navijači Betisa upajo, da bodo kmalu proslavljali osvojitev prve evropske lovorike. FOTO: Profimedia icon-expand

Za razliko od Tottenhama in Manchester Uniteda, ki sta prejšnji teden katastrofalno sezono skušala rešiti v finalu Lige Evropa, imata Chelsea in Betis solidno sezono v domačem prvenstvu. Modri so v angleškem prvenstvu končali na četrtem mestu in si tako že priborili igranje v Ligi prvakov v naslednji sezoni, Andaluzijci pa so s šestim mestom že uvrščeni v Ligo Evropa.

Svoj pečat v Konferenčni ligi so sicer pustili tudi nogometaši Celja. Uvrstili so se vse do četrtfinala in se s tem v zgodovino nogometa zapisali kot prvi slovenski klub, ki se je na evropskih tekmovanjih prebil do te faze tekmovanja. Potovanje v polfinale jim je preprečila Fiorentina. Celjani so se v ligaškem delu tekmovanja pomerili tudi z Betisom, Španci so bili na domači zelenici boljši z 2:1, do zmage pa so prišli šele globoko v sodniškem dodatku.