Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Elšnikovi rdeče-beli v izdihljajih do zmage

Dortmund, 05. 11. 2026 21.05 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Crvena Zvezda

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo v 3. krogu Konferenčne lige gostil Inter Escaldes in se v izdihljajih tekme veselil zmage z 2:1.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik
FOTO: Profimedia

Beograjski navijači, ki se jih spet ni zbralo posebej veliko (približno 8000), so bržčas pričakovali, da bodo izbranci Alberta Riere bolj ali manj brez večjih težav ugnali andorskega tekmeca. Toda Inter Escaldes je kmalu pokazal, da je lahko nevaren, za nameček pa je pri rdeče-belih, ki že dotlej niso posebej blesteli, rdeči karton zaradi udarca tekmeca dobil izkušeni Aleksandar Katai, tako da so gosti od 35. minute imeli igralca več.

Lincoln Red Imps - Hajduk Split
Lincoln Red Imps - Hajduk Split
FOTO: Sofascore.com

Toda Andorci so kmalu po začetku drugega polčasa ostali brez izključenega Domija Berlange, kar pa sprva nanje niti ni posebej vplivalo, saj so v 62. minuti povedli, ko je iz bližine zadel Borja Arellano. Malce zatem je Timi Max Elšnik zapravil svojo priložnost, ko je slabo zadel žogo pred vrati, v 80. minuti pa so domači le izenačili, Vladimir Lučić je zadel le nekaj trenutkov po vstopu v igro. Beograjčani so v 86. zatresli še vratnico, v 92. pa prišli do zmagovitega zadetka, ko se je po domačem strelu žoga od vratnice odbila v vratarja Javierja Diaza in v mrežo. Elšnik je za beograjsko ekipo, ki je zdaj pri štirih točkah, odigral celo tekmo.

Banjaluški Borac, pri katerem Sandi Ogrinec ni dobil priložnosti za igro, je gostoval pri Mjällbyju in izgubil z 0:2 ter ostal pri treh točkah. Domačini so povedli v 54. minuti z golom Jacoba Bergströma, čeprav so imeli gosti iz BiH skoraj dve tretjini časa žogo v posesti. Mads Engaard je potrdil domače slavje v 88. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet konferenčna liga

Sturm - Celje 0:0* (1. polčas)

Slovenski dvoboj pripadel Levskemu

24ur.com Elšnik pripomogel k zmagi Zvezde, prepričljiv domač poraz Dinama
24ur.com Rdeče-belim zmaga na derbiju, Elšnik zabil prvi gol na tekmi
24ur.com Crvena zvezda proti Monacu prejela 'petardo' in še tretjič izgubila
24ur.com Smešen avtogol Elšnika ob povratku k Crveni zvezdi
24ur.com Crvena zvezda zasluženo med nogometno elito
24ur.com Elšnik s Crveno zvezdo do prve zmage, Zajc z Dinamom klonil proti Celti
24ur.com Elšnik odločil ligaško tekmo, Zeljković na Slovaškem do uspeha kariere
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
05. 11. 2026 21.18
Niti n od nogometa.Riera bo hitro odnehal ker je nemogoče delati v tej mentalni jazbini.Žalostno.Podobno kot Olimpija in vse okoli nje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Po 24 letih zakona se ločujeta
Po 24 letih zakona se ločujeta
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Enkrat debeli, vedno ...
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
cekin
Portal
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
dominvrt
Portal
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Moč narave
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022