Elšnikovi rdeče-beli v izdihljajih do zmage

Beograjski navijači, ki se jih spet ni zbralo posebej veliko (približno 8000), so bržčas pričakovali, da bodo izbranci Alberta Riere bolj ali manj brez večjih težav ugnali andorskega tekmeca. Toda Inter Escaldes je kmalu pokazal, da je lahko nevaren, za nameček pa je pri rdeče-belih, ki že dotlej niso posebej blesteli, rdeči karton zaradi udarca tekmeca dobil izkušeni Aleksandar Katai , tako da so gosti od 35. minute imeli igralca več.

Toda Andorci so kmalu po začetku drugega polčasa ostali brez izključenega Domija Berlange, kar pa sprva nanje niti ni posebej vplivalo, saj so v 62. minuti povedli, ko je iz bližine zadel Borja Arellano. Malce zatem je Timi Max Elšnik zapravil svojo priložnost, ko je slabo zadel žogo pred vrati, v 80. minuti pa so domači le izenačili, Vladimir Lučić je zadel le nekaj trenutkov po vstopu v igro. Beograjčani so v 86. zatresli še vratnico, v 92. pa prišli do zmagovitega zadetka, ko se je po domačem strelu žoga od vratnice odbila v vratarja Javierja Diaza in v mrežo. Elšnik je za beograjsko ekipo, ki je zdaj pri štirih točkah, odigral celo tekmo.

Banjaluški Borac, pri katerem Sandi Ogrinec ni dobil priložnosti za igro, je gostoval pri Mjällbyju in izgubil z 0:2 ter ostal pri treh točkah. Domačini so povedli v 54. minuti z golom Jacoba Bergströma, čeprav so imeli gosti iz BiH skoraj dve tretjini časa žogo v posesti. Mads Engaard je potrdil domače slavje v 88. minuti.