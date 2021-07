Izžrebali tekmece Domžal, Olimpije in Maribora v konferenčni ligi

Poleg Mure, ki nastopa v kvalifikacijah za Ligo prvakov, so v tekmovanjih pod okriljem Uefe v konkurenci še trije slovenski klubi. Maribor, Domžale in Olimpija so dobili tekmece v 3. krogu kvalifikacij konferenčne lige.

Mariborčani so izločili moštvo Urartuja in imajo že znanega tekmeca, če jim uspe "preskočiti" Hammarby. FOTO: Aljoša Kravanja Izžrebani so bili pari 3. kroga kvalifikacij UEFA konferenčne lige, v kateri Slovenijo predstavljajo trije klubi. Olimpija bo, če bo premagala Birkirkara, nastop v "play-offu" lovila proti boljšemu s tekme med severnomakedonskim Škupijem in portugalsko Santa Claro. Maribor, ki se bo v četrtek pomeril s Hammarbyjem, bi v 3. krogu kvalifikacij igral s srbskim Čukaričkim ali azerbajdžanskim Sumgaitom. Domžalčane že jutri čaka prva tekma s Honko, če bodo preskočili tudi finsko oviro, pa se bodo 5. in 12. avgusta srečali z boljšim v obračunu med islandskim Hafnarfjördurjem in norveškim Rosenborgom. Prve tekme 3. kroga bodo 5., povratne pa 12. avgusta. Zmagovalci se bodo uvrstili v "play-off", ki bo 19. in 26. avgusta.