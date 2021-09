Valenčič z golom pomagal Helsinkom do zmage

V konferenčni ligi je Tottenham v skupini G porazil Muro (5:1), v skupini A pa je Filip Valenčič dosegel gol in s svojim HJK Helsinki v gosteh premagal Alaškert s 4:2. Paok je z Jasminom Kurtićem v skupini F gostil Slovan Bratislavo in remiziral (1:1), Denis Popović je z Anorthosisom gostoval v Gentu in izgubil (0:2).

